Balıkesirli gençler Ata’nın huzurunda

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezlerindeki öğrenciler tarafından Ulu Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümünde Anıtkabir ziyareti gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i emanet ettiği gençler, 10 Kasım’da Ata’sını unutmadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programla Avlu, Hasan Basri Çantay, Bandırma ve Edremit Gençlik Merkezlerinde eğitim gören öğrenciler Anıtkabir’i ziyaret etti. Balıkesir’den Anıtkabir’i ziyaret etmek için Ankara’ya gelen gençleri, Ankara Balıkesirliler Derneği Başkanı Servet Camgöz ve üyeler karşıladı.

“ATA’MIZIN İZİNDE, CUMHURİYET DEĞERLERİNİ GELECEĞE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Anıtkabir’de Ata’sının huzuruna çıkarak Cumhuriyet’e, ilke ve devrimlerine sahip çıkma kararlılıklarını bir kez daha vurgulayan Balıkesirli gençler, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a bize sağladığı bu gezi desteği için çok teşekkür ederiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 87’nci yıl dönümünde onun huzuruna çıkmak, bizler için çok değerliydi. Ata’mızın izinde, Cumhuriyet’in değerlerini geleceğe taşımaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandılar. Anıtkabir’de müze kısmını ve tören alanını gezen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri öğrencileri, zaman zaman duygusal anlar da yaşadılar.

