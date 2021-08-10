Balkan Gençlik Kampı Sarıyer'de

Sarıyer Belediyesi, Balkan Masası toplantısında alınan karar doğrultusunda Balkanlar’dan ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen 19 genci Kilyos Sosyal Tesisleri’nde ağırlıyor.

Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Türkiye’den gelen 19 genç 7 gün boyunca Sarıyer Belediyesi Kilyos Sosyal Tesisleri’nde konaklayacak. Kampın ilk günü olan 9 Ağustos’ta tanışma toplantısıyla başlayan program, ikinci gün düzenlenen Cumhuriyet Tarihi Eğitimi’nin ardından Maslak Kasrı, Emirgan Korusu, Pembe Köşk, Sakıp Sabancı Müzesi, Dolmabahçe, Ayasofya, Sultanahmet, Kapalı Çarşı gezisi ile devam edecek. Etkinlikler kapsamında 13 Ağustos Cuma günü Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç ve CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç’ın da katılımıyla Balkan Gençliği ile Dayanışma Toplantısının ardından ise tekne turu düzenlenecek. Kamp, 15 Ağustos Pazar günü sona erecek.