Bandırmalılar Ahmet Akın'ı kucakladı

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın Bandırma’da sanatçı Tuğçe Kandemir konseri öncesinde gençlere seslendi. Ahmet Akın, ''Genç kardeşlerimin hayalleri, benim hedeflerimdir. Sizin desteğinize ve sandıklarda gönüllü olmanıza ihtiyacım var. Sandıklara sahip çıkalım. Sandıkların başından ayrılmayın, hep birlikte kazanan bir Bandırma’yı, kazanan bir Balıkesir’i inşa edelim'' dedi.

CHP’li Ahmet Akın, Bandırma ziyaretlerine Aksakal’dan başladı. Burada Aksakallılar’a seslenen CHP’li Ahmet Akın, tarımsal sulamayı 5 yıl boyunca ücretsiz yapacaklarını anlattı. Akın, “Seçimi kaybedeceklerini anladılar. Projelerimi kopyalıyorlar. Ben Meclis’in kürsüsünde de, gittiğim her köyümüzde, yıllardır tarımsal sulamanın nasıl ücretsiz yapılacağını anlatan biriyim. Bunda bir ay önce projelerimi açıklarken de söz verdim Tarımsal sulama ücretsiz olacak dedi. Seçimi kaybedeceklerini anlayana ama benim projelerimi anlamadıkları için yarım yamalak kopyalayanlar şimdi çıkmışlar 1 yıl ücretsiz yapacağını söylüyor. Ben 5 yıl ücretsiz tarımsal sulama sözümü çoktan verdi. Çiftçimize köylümüze hayırlı olsun hemşehrim” diye konuştu.

‘BANDIRMA VE BALIKESİR’DE TARİH YAZACAĞIZ’

CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Alevi Kültür Derneği’ni ziyaret etti. Burada vatandaşlara seslenen Ahmet Akın, “Bizim siyaset anlayışımızda kavga ve ayrıştırma olmaz. Bizler 72 millete aynı gözle bakıyoruz. Bandırma 10 yıldan bu yana gelirlerini Balıkesir Büyükşehir’e yolluyor ama karşılığında hak ettiği hizmetleri alamıyor. Büyükşehir’i kazandığım zaman Bandırma’ya hizmet gelecek. Şimdi çalışma zamanıdır. Seçim günü sandıklara mutlaka sahip çıkın. Bandırma ve Balıkesir’de tarih yazacağız” dedi.

CHP’li Ahmet Akın daha sonra Bandırma kapalı pazar yerinde pazarında vatandaşlar ve pazar esnafı ile buluştu. Bandırmalılar’ın yoğun sevgisi ile karşılanan Ahmet Akın, burada coşkulu bir kalabalığa seslendi. Kalkınmaya kırsaldan başlayacaklarını vurgulayan Ahmet Akın, “Beş yıldır ne Bandırma’ya ne de Balıkesir’e hizmet yaptılar. Bunu yapmayanlar şimdi benim vaatlerimi kopyalayıp siz Bandırmalı hemşehrilerime yeni sözler veriyorlar. Beş yıldır aklın neredeydi?”

CHP’li Akın, sanatçı Tuğçe Kandemir konseri öncesi de gençlere seslendi. Gençlere “10 Numara Genç Kart” projesini anlatan Ahmet Akın, Balıkesir’de festival nasıl yapılır tüm Türkiye’ye göstereceklerini ifade etti. Ahmet Akın, Sizin desteğinize ve sandıklarda gönüllü olmanıza ihtiyacım var. Sandıklara sahip çıkalım. Sandıkların başından ayrılmayın, hep birlikte kazanan bir Bandırma’yı, kazanan bir Balıkesir’i inşa edelim” diyerek sözlerini tamamladı.