Başakşehir’de sivrisinekle kışlak mücadelesi başlıyor

Sivrisinekle kışlak mücadele ile Başakşehirlilerin keyifli ve rahat yaz mevsimi geçirmesi hedefleniyor.

Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, vektör özelliği taşıyan ve insanlara hastalık bulaştırabilen sivrisinek ve karasinek gibi canlılara yönelik ilaçlama çalışmalarını kış aylarında da sürdürüyor. Vektörlerin kış aylarını geçirmek için barındıkları ve üreme kaynakları olan kanalizasyon hatları, rögarlar, ahır ve hayvan barınakları, boş veya kullanılmayan binaların bodrumları gibi kapalı alanlar, Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünlerle ilaçlanıyor. Sonbahar ve kış aylarını kapsayan dönemde 2 aylık aralıklarla toplamda 3 kez “kanal sisleme” çalışmaları gerçekleştiriliyor. Başakşehir genelinde 1 ay sürecek çalışmalar ile vektörlerin üremelerinin kontrol altına alınması, yaz aylarında yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi ve Başakşehirlilerin “sivrisinek kışlak mücadelesi” hakkında bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.