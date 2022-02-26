Başkan Aras, iklim zirvesine katıldı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Belediyeler Buluşması zirvesine katıldı.

İzmir’de gerçekleştirilen Belediyeler Buluşmasında Başkan Ahmet Aras, Bodrum’da gerçekleştirilen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları hakkında bilgilendirmeler yaparak “Biz, yerelde iklim krizinin etkilerini halkımıza daha az hissettirmek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda düzenlenen zirve, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ile Ahmet Akın’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından söz alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğinin altını çizerek Bodrum Belediyesi’nin krize yönelik hayata geçirdiği projeler ve hayata geçirilecek projeler hakkında görüşlerini dile getirdi.

İklim krizinin tüm Türkiye’de etkisini gösterdiğini ifade eden Başkan Ahmet Aras şunları söyledi:

“Öncelikle bizi bu toplantıya davet ettiği için sevgili Karşıyaka Belediye Başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. İklim krizi şu anda hem dünyanın hem Türkiye’nin tabii ki yerelde de bizlerin en önemli gündemi konumunda. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde yer alan belediyeler, şu anda Türkiye’de belki de iklim krizinin etkilerini en fazla hisseden kentler olarak öne çıkmakta. İklim krizinin etkilerini geçtiğimiz yaz hep beraber acı bir şekilde Bodrum’da, Marmaris’te ve daha birçok kentte yaşadık. Temmuz sonu ve Ağustos’un ilk iki haftasında hava sıcaklığı, iklimin hissettirdiği olağanüstü şartlar bizlere bir tehlikenin habercisi gibiydi. İlk yangın merkezde çıkmıştı. Onunla mücadele ederken birdenbire Güvercinlik’te ardından da Mazı’da, Çökertme’de daha sonra da Dereköy’de çok büyük yangınlar çıktı. O iki hafta iklim krizinin etkilerini çok net hissettiğimiz haftalardı. Peki, bu bitti mi? Tabii ki bitmedi. Sadece çıkan yangınları söndürmekle iklim kriziyle mücadele edemeyiz. Bizim için aslolan tabii ki Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Eylem Planı çerçevesinde üzerimize düşenleri yapmaktır. Yerele çok büyük görev düştüğünü görüyoruz ama şu da var ki en önemli şey, ülkelerin politikaları ve onların yaratacağı etkiler. Biz yerelde iklim krizinin etkilerini halkımıza daha az hissettirmek için çalışıyoruz.”

İklim krizinin su baskınlarını da tetiklediğini ifade eden Başkan Aras, “İklim krizinin bize olan bir başka etkisi de ani su baskınları. Özellikle sıcaklık arttıkça buharlaşma da artıyor ve bu aynı zamanda beklenmedik yağmurlara ve ardından da su baskınlarına sebep oluyor. Bunları da zaman zaman acı bir şekilde yaşıyoruz.” dedi.

Göreve geldiklerinin ilk gününden itibaren iklim krizine karşı nasıl bir yol izledikleri konusunda da bilgilendirmeler yapan Başkan Aras, kesin çözümün karbon emisyonunun azaltılması olduğunu söyleyerek Bodrum’da bu yönde çalışmalar ve envanterler yaptıklarını ifade etti.

“Daha az sayıda ama daha fazla gelir getiren bir turizm anlayışı”

Daha az sayıda ama daha fazla gelir getiren bir turizm anlayışını benimsediklerinin altını çizen Başkan Aras, “Bu da turizmin öyle sadece yazın 2-3 aya sıkışan binlerce insanı uçaklarla getirip -ki atmosfere en fazla sera gazını da uçak motorları salıyor- o kadar turisti yedirip içirip ondan sonra onun negatif etkilerini de yaşamak istemiyoruz. Bunu da tabii değerlendirmemiz lazım. Turizm bir kültür alışverişidir, sadece insanları getirip yedirip içirip göndermek değildir. O insanların, ülkemizde kentlerimizde deneyim yaşamalarını sağlamaktır. O deneyimi yaşamaları için de doğayı, çevreyi, kültürü korumamız gerekmektedir. Biz de sayın başkanımızın öncülüğünde burada buluşarak en azından kentlerimizde uyguladığımız deneyimleri paylaşıyoruz. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.

Referans enerji sisteminin önemine de değinen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Yaptığımız çalışmalarda Bodrum’un referans enerji sistemini de çıkarıyoruz. Bu 2020 için yapılan bir çalışma. Burada önemli olan referans enerji sistemi nedir? Enerjiyi nereden temin ediyoruz? Acaba fosil yakıtlardan mı ya da güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından mı? Nerede üretip nerede tükettiğimizi çalışıyoruz. Temiz enerjiyi ne kadar üretebildiğimiz önem taşıyor. Aynı zamanda yüzde kaçı temiz enerjiden yüzde kaçı fosil yakıtlardan geliyor bu enerjinin? İşte, temiz enerji payını ne kadar artırabildiğimize bakacağız. Bu aslında küçük bile olsa bizlerin yapacağı uygulamalar ve alınacak önemlerle kentlerimizde çok büyük bir fark yaratacaktır. Kent hareketliliği, bisiklet kullanımı, yayalaştırma gibi birçok uygulamayla bizlerin elindeki inisiyatif ve imkanlarla yapabileceğimiz bazı uygulamalarla. Mesela Bodrum için elektrikli deniz araçları, denizde kullanılan benzinli ya da mazotlu teknelerin transformasyonu gibi çalışmalar. Bunlar tabii ki bizlerin önündeki ufuk. Bunları görerek çalışmak zorundayız ve fark yaratabileceğimizi çok net bir şekilde biliyorum. Biz, Bodrum için bunları 2030 yılına kadar yapmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

İklim nötrü 100 kent başvurumuzu yaptıklarını ve seçilseler de seçilmeseler gereken tüm önlemleri almaya hazır olduklarını da söyleyen Başkan Ahmet Aras, 2030 yılında bu hedefe ulaşmayı planladıklarını ifade etti. .

Başkan Aras, bahsettikleri konulardaki hedeflerini hem dünyadan hem de ülkeden birçok insanın yıl içerisinde ziyaret ettiği Bodrum’da gerçekleştirebildiklerinde halkçı, sosyal ve Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olarak çok büyük bir gurur kaynağı olacaklarına da değindi.

Başkan Aras’ın ardından Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç konuşma gerçekleştirdi.

Akademisyenlerin enerji ve iklim krizine yönelik çalışmaları ve projelerini katılımcılara aktarmasının ardından zirve, buluşmaya katılan belediyelerden görevlilerin belediyelerde hayata geçirilen projeleri tanıtması ile sona erdi.

CHP İzmir Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Murat Bakan ise Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkür ederek gezegenin bir varoluş problemiyle karşı karşıya olduğunu ve yerel yöneticilerin bu soruna kayıtsız kalamayacağını ifade etti. Ayrıca Meclis’te İklim Araştırma Komisyonunun kurulduğunun ve oraya Tarım Orman Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı’nın gelmediğinin altını çizerek Türkiye’nin ormanlarının korunmasını istediklerini söyledi.

CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise iklim krizinin dünyanın yaşadığı en önemli sıkıntılardan biri olduğunun altını çizerek konuda kararlılıkla çalışmalarını sürdüren belediye başkanlarının çalışmalarını takdir etmek gerektiğini ifade etti.

CHP’nin Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise CHP’nin politika, proje ve çalışmalarıyla iklim krizi ve çevre konusundaki çalışmalara hazır olduğunu belirtti.

Toplantıya konuşmacıların yanı sıra CHP PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri Bedri Serter, Murat Bakan, Tacettin Bayır, Özcan Purçu, Sevda Erdan Kılıç, Kani Beko; Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP yöneticileri, ilçe başkanları, meslek kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.