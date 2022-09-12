Başkan Aras, öğrencilerle bir araya geldi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Karaova Gençlik ve Tarım Kampı’nda farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Institute iş birliğinde organize edilen Çevre ve Sürdürülebilirlik Yaz Okulu kapsamında TOBB, ETÜ VE TED üniversitelerinde siyaset bilimi, endüstriyel tasarım, mühendislik, hukuk ve mimarlık bölümlerinde öğrenim gören 36 öğrenci ile Başkan Ahmet Aras, Karaova Gençlik ve Tarım Parkı’nda buluştu.

Gençlerle sohbet eden Başkan Aras,Karaova’nın önemli bir değer olduğunu vurguladığı konuşmasında, “Bodrum aslında hep eğlenceyle akla gelir ama sizlerin de burada, Karaova bölgemizde gördüğünüz gibi çok farklı önemli kültürel değerlerimiz var” dedi.

Öğrencileri Bodrum’da ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Başkan Aras, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekibine de teşekkür ederek, İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesi’nde verilen eğitimler ve atölyeler hakkında bilgiler verdi.

Karaova bölgesinde düzenlenen gezilerle Bodrum’un binlerce yıllık tarihi, kültürü ve gastronomisini en iyi şekilde koruyarak tanıtmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Aras, Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu ile birlikte, öğrencilerin yörük çadırında motivasyon, iletişim ve takım ruhunu geliştirmek için oynadığı oyuna da katıldı.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Institute iş birliğinde 4-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Çevre ve Sürdürülebilirlik Yaz Okulu’nda Doğada İlk Yardım, Deniz Eko Sistemi, Halikarnas Balıkçısı ve Bireysel Eylemlerin Çevreye Olumlu Etkisi, Yeşil Dönüşüm, Orman Yangınları: Mücadele ve Etkileri, Sürdürülebilir Yaşam ve Çevre, Ata Tohumu ve Tohumculuk, Köy Enstitülerinin Tarihi ve Önemi, Sivil Toplum Örgütleri ve Çevre, Çevremizi Tanıyalım "Mantarların Dünyasına Yolculuk", Zeytincilik ve Zeytinyağı Üretimi, İklim Değişikliği ve AKUT, Denizdeki Komşularımız Kaplumbağalar konu başlıkları ile eğitimler veriliyor.

Öğrenciler tarafından çok beğenilen yaz okulunun önümüzdeki dönemlerde uluslararası boyutta devam ettirilmesi planlanıyor.