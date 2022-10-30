Başkan Çalık, Halk TV’de ‘Beylikdüzü Aklı’nı anlattı

Halk TV’de Sorel Dağıstanlı’nın konuğu olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçe genelinde yapılan hizmetlerle ilgili soruları yanıtladı.

Beslenme Saati ve Yaşam Bahçesi gibi birçok önemli projeyi değerlendiren Başkan Çalık, “Beylikdüzü'nün çok farklı bir enerjisi var. Biz bu enerjiyi çok seviyoruz. Bugüne kadar yaptığımız, Beylikdüzü Aklı’yla hayata geçirdiğimiz projelerde sadece benim ve yönetim kadrosunun aklı yok. Beylikdüzü'nde yaşayan bütün komşularımızın fikirleri var.” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Halk TV’de Sorel Dağıstanlı’nın konuğu oldu. Dağıstanlı’nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başkan Çalık, ilçe genelinde yapılan çalışmalar ve devam eden hizmetler hakkında da bilgiler verdi. Tükiye’ye örnek olan Beslenme Saati ve Yaşam Bahçesi gibi birçok projenin geliştirilerek devam edeceğini ifade eden Başkan Çalık, ‘Beylikdüzü Aklı’nı esas alarak çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

“Hiçbir çocuk yatağı ağaç girmemeli”

Dağıstanlı’nın ‘Beslenme Saati’ uygulamasıyla ilgili sorusuna Başkan Çalık, projenin geliştirilerek devam edeceği yanıtını verdi. Ülkenin çok ciddi bir gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Başkan Çalık, “Derin bir yoksulluk var. En fazla da çocuklarımızı etkiliyor, bilhassa da ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını. Okula gitmek istemiyorlar çünkü beslenmesi yok veya sadece suyu beslenme çantası diye çocuklarına veren aileler var. Birkaç tane olay beni çok etkiledi. Bir çocuğa ‘hayaliniz ne’ diyorlardı. Mutfakta daha fazla yiyecek olması hayalini kuruyordu. Bu derin bir travma. Hele ki yüzyılını tamamlamış bir ülkenin çocuklarına mutfakta daha fazla yiyecek olma hayalini kurdurmaması gerekir bu ülkenin. Hiçbir çocuk yatağı ağaç girmemeli. Bu prensiple hareket ediyoruz. Çocuk okula gidiyor. Sıra arkadaşı beslenme çantasını çıkartıyor o çocukta hiçbir şey yok. Beslenme saatinde dışarıda zamanı geçiren çocuklar var. Biz de dedik ki ‘Beylikdüzü Belediyesi olarak yerel imkânları ile nasıl destek olabiliriz’. Geçen yıl başlattık bu projeyi. Bunu da şöyle yapıyoruz; Beylikdüzü’müzde bir Mutfak kurduk. Bu Mutfak sayesinde hem afetlere hazırlık yapıyoruz hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyoruz.” diye konuştu.

“Yerelin imkânları ile yaptığımız bir sosyal adalet projesi”

‘Beslenme Saati’ uygulamasıyla bin 200 çocuğa beslenme çantası verdiklerini ifade eden Başkan Çalık, “Bu çocuklarımıza beslenme çantalarına koyacağı gıdaları veriyoruz. Öncelikle ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarından seçtik. Sosyal inceleme uzmanlarımız o evlere gitti. Sıcak yemek desteği de veriyoruz, farklı desteklerimiz de var. O çocukların arkadaşından eksik hissetmeyeceği duyguyu yaşatalım istedik. Okullar sadece eğitim verildiği yer değil. Aynı zamanda sosyalleştiği, kendini geliştirdiği, geleceğe hazırlandığı bir yer. Biz de istiyoruz ki çocuklarımız yoksulluk hissi ile büyümesin. Hoşgörüyle büyüsün, sevgiyle büyüsün. Bunları çocuklarımızın evlerine ulaştırıyoruz. Bu hizmeti yapmak güzel ama nasıl yapıldığı daha hassas bir konu. Ne Beylikdüzü Belediyesi'nin ismi ne de başkanın ismi, logosu yok. O çocuklar o beslenmelerin aileleri tarafından verildiğini bilsin. Bu işin reklamı olmaz. Bu proje bizim, yerelin imkânları ile yaptığımız bir sosyal adalet projesi” ifadelerini kullandı.

Lise öğrencilerine ‘Kantin Kart’ uygulaması

Lise öğrencilerine yönelik benzer bir çalışmanın hazırlıklarının yapıldığını aktaran Başkan Çalık, “Genel başkanımızın bir talimatı vardı aslında. ‘Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin’. Bu yaptığımız şeyler belediyecilik hizmetlerinin ötesinde bir şey. Belediyeciliğin sorumluluğunda olan hizmetlerden bahsetmiyoruz ama devlet sorumluluğunu unutursa, ilkokul çağındaki ortaokul çağındaki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının beslenmesini sağlayamıyorsa durup düşünmemiz lazım. Devleti yönetenlerin durup düşünmesi lazım. Biz ancak yerelin imkânlarıyla, kısıtlı kaynaklarla bunu yapıyoruz. Liselerle ilgili bir ‘Kantin Kart’ uygulamasını geliştirmeye gayret ediyoruz. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Yine bir dayanışma ruhu içinde sanayici iş insanları, bu durumu kabullenmeyecek bir sürü yürek, Cumhuriyet sevdalıları, hayırsever insanımız var. Onlarla evlatlarımızı buluşturacağız. En azından beslenmeleri ile ilgili bir sorun olmayacak. Bu düzeni oluşturmak için çalışıyoruz. Bununla ilgili bir hazırlık içindeyiz. Bunu da en kısa sürede hayata geçirmeyi arzu ediyoruz ama en büyük arzum ihtiyaç sahibi ailelerimizin sayısının azaltılması. İstiyorum ki herkes kendi evladına yetebilecek bir ekonomik düzene sahip olsun. Bunu da inşallah aklın, bilimin ve adaletin devlet yönetimine geldiği ikinci yüzyıl da oluşturacağız.” diye konuştu.

Kendi kendine yetebilen bir Beylikdüzü için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çalık, Yaşam Bahçesi projesiyle 32 binden fazla aileye 160 tona yakın ürün temin ettiklerini söyledi. Başkan Çalık, pandemi döneminde hayata geçirilen bu projeyle ‘bu kentin toprakları bu kentin yoksullarını doyurmaya yetsin’ prensibiyle hareket ettiklerini belirtti.

“Gençlere, çocuklara ve sanata çok önem veriyoruz”

Sanata ve sanatçıya büyük destek verdiklerini ifade eden Başkan Çalık, ‘Ben Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte görev yaptım. 2014 yılından itibaren Beylikdüzü bir seçim yaptı aslında. Bu seçimi ile kenti daha mutlu daha huzurlu daha yeşil, sanatta var olan bir kent haline getirmek istedi. Birçok klasikleşen uygulamamız var; Beylikdüzü Caz, Beylikdüzü Klasik, Barış ve Sevgi Buluşmaları, Heykel Sempozyumu. Yine bugün açılışını yapacağımız Gençlik Senfoni Orkestrası ve Çok Sesli korosunun içinde yer alacağı aktivite merkezi. 170 evladımız var bu korolarda. Gençlere, çocuklara ve sanata çok önem veriyoruz. Bir kent ancak sanatla var olabilir. Sanatın ve sanatçının her daim yanında, onları her daim desteklemeye devam eden bir Belediye Başkanı olmaya devam edeceğim” diye konuştu.

‘Beylikdüzü Aklı’

Başkan Çalık, Dağıstanlı’nın “Bütün bunlara Beylikdüzü Aklı mı diyorsunuz” sorusuna ise “Beylikdüzü'nün çok farklı bir enerjisi var. Biz bu enerjiyi çok seviyoruz. Bugüne kadar yaptığımız bu Beylikdüzü Aklı’yla hayata geçirdiğimiz projelerde sadece benim ve yönetim kadrosunun aklı yok. Beylikdüzü'nde yaşayan bütün komşularımızın fikirleri var. Biz istiyoruz ki çocuklarımız hayaller kursun ve bunları gerçekleştirecek bu ortamları oluşturalım. Gençler bu ülkeden umutlarını kesmesin. Baştan itibaren hep çocuk, genç ve kadın dedik. Birçok kreş projemizi hayata geçirdik, bazıları devam ediyor. Yeni kavram olarak da anne-çocuk merkezlerini ‘Beylikdüzü Aklı’ ile hayata geçireceğiz Biz istiyoruz ki evlatlarımız ve onları yetiştiren anneler de kadınlar da kendilerine güvensinler. Bu toplum kendine güvendiğinde neleri başarabileceğini bundan 99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları ile gösterdi. Çok onurlu bir milletin evlatlarıyız. Kadim topraklardayız ve ikinci yüzyıl eminim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin dönemi olacak yeter ki kendimizin farkına varalım” yanıtını verdi.