Başkan Gökhan Yüksel İzmir'de deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Depremden en çok etkilenen Bayraklı ‘da incelemelerde bulunan Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürü Nurettin Yazan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İzmir'de dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından, Başkan Gökhan Yüksel'in talimatıyla Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü ekibi deprem bölgesine ulaşarak arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışmalarda yer alan Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü ekibi Bardaklı’daki Emrah Apartmanında görev yapıyor.

Başkan Gökhan Yüksel, İzmir'deki incelemelerine Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü ekibinin görev yaptığı Emrah Apartmanından başladı. Burada yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Yüksel, Sivil Savunma Müdürü Nurettin Yazan'dan bilgi aldı. Başkan Yüksel daha sonra Emrah Apartmanına yakın bir konumda yer alan Rıza Bey Apartmanındaki çalışmaları incelemek üzere alandan ayrıldı.

Çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Başkan Gökhan Yüksel ,”Deprem sonrası tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak Sivil Savunma ekibimiz yola çıktı ve sabaha karşı deprem bölgesine ulaştı. Burada AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordine olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Tek amacımız enkaz altından bir canı daha kurtarmak. Tüm İzmir’e ve ülkemize geçmiş olsun. Yetirdiğimiz vatandaşlarımıza rahmet yaralı olarak kurtarılanlara da acil şifalar diliyorum“ dedi.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri iki tam donanımlı araç ve sekiz uzman personelle ilk günden bu yana deprem bölgesinde görev yapıyor.