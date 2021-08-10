  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Başkan Rıza Akpolat Muharrem Ayının ilk orucunu komşularıyla beraber açtı

Başkan Rıza Akpolat Muharrem Ayının ilk orucunu komşularıyla beraber açtı

Başkan Rıza Akpolat Muharrem Ayının ilk orucunu komşularıyla beraber açtı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Muharrem ayının ilk orucunu Beşiktaş Cemevi’nde komşularıyla birlikte açtı.

Dayanışmayı ve birliği beraberliği ifade eden Muharrem ayının ilk orucu dün akşam açıldı.  Akpolat da bu anlamlı ve manevi günde komşularını yalnız bırakmadı. Pandemiye karşı önlemlerin alındığı yemekte sosyal mesafeye de dikkat edildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, burada vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Yemek öncesi Cemevi dedesi, Muharrem Yası ve Matem orucu ile ilgili konuşma yaparak, inananların ibadetlerinin kabul olmasını diledi. Ardından okunan duayla birlikte vatandaşlar hep birlikte Muharrem Ayı'nın ilk orucunu açtı.

Muharrem Mâtemi’nin; birlik, yardımlaşma, adalet ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını, Kerbelâ şehidi Hz. Hüseyin'in ve Ehl-i Beyt'in acılarını anlamak için tutulan Yas-ı Matem oruçlarının kabul olmasını temenni eden Akpolat sözlerine şu şekilde devam etti:

“Beşiktaş Cemevi’nde, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Gözde Fil, Başkan Yardımcılarımız, Meclis Üyelerimiz ve komşularımızla birlikte ilk Muharrem orucumuzu açtık. Muharrem lokmalarımızın kabul olmasını diliyorum.”

Etiketler rıza akpolat beşiktaş belediyesi beşiktaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Volkan Demirel'in de yeni adresi belli oldu
Kapalı mekanlar için masadaki tedbir ortaya çıktı
Deniz salyası müsilajda görülmeyen tehlike ortaya çıktı
Türkiye'nin cennetinden yürek yakan görüntüler
Alina Boz: ''Sette 5 saat boyunca ağladım''
Erdoğan'ın bu videosunu ''herkes izlesin'' diyerek paylaştı
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler evleniyor
Bakan Pakdemirli ''böyle bir teknoloji yok'' demişti; Muğla ve Isparta'da ortaya çıktı
Reytinginiz batsın! Ece Üner'in yeni programının tanıtımına tepki yağdı
Dolar, Euro, Sterlin, Gümüş ve Altın... Piyasalar zirveye demirledi