Başkan Seçer, bayramın ilk ziyaretini Emekli Evi'ne yaptı

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mersin Emekli Evi’ni ziyaret ederek yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi, bayramlarını kutladı. Başkan Seçer, emeklilerin hoş zaman geçireceği etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Sizlerin mutluluğu için her türlü imkanı sağlamaya hazırız. Burası emekli kenti. Burası yoksul kenti. Burası medeniyetlerin, kültürlerin buluştuğu bir yer. Bunlar büyük zenginlikler” dedi.

Yaş almış vatandaşlardan aldığı soru ve talepleri de yanıtlayan Başkan Seçer, etkinliğin sonunda İskender Gürakan’ın çaldığı akordiyon eşliğinde “Memleketim” şarkısını emeklilerle birlikte söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilk bayram ziyaretini Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mersin Emekli Evi’ne yaparak yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi, bayramlarını kutladı. Başkan Seçer, Mersin’in emekli kenti olduğunu vurgulayarak, “Sizlerin mutluluğu için her türlü imkanı sağlamaya hazırız” dedi.

“Biz belediye olarak herkese hizmet yapmak zorundayız”

Başkan Seçer, yaş almışlara Mersin Emekli Evi’nde zamanlarını nasıl geçirdiklerini ve etkinliklerin ne durumda olduğunu sordu. Başkan Seçer, “Sizlerin hoş zaman geçireceği hangi etkinlik varsa biz bunları yapmaya hazırız. Yani bu önerilerin sizden gelmesi, bizce değerlendirilmesi daha mantıklı. Siz ne istediğinizi daha iyi bilirsiniz. Biz de o taleplerin uygunluğunu değerlendiririz. Sizlerin mutluluğu için her türlü imkanı sağlamaya hazırız. Elbette biz de gayret ediyoruz. Sadece emekli yurttaşlarımıza hizmet etmek değil, gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza, bütün bireylere, bütün insanlara hizmet etmek için çalışıyoruz. Geliri düşük, orta gelirli, yüksek, bu şehirde herkes yaşıyor. Herkesin durumu, konumu farklı ama biz belediye olarak herkese hizmet yapmak zorundayız” dedi.

“Biz insanın siyasi görüşüne göre hizmet götürmeyiz”

Her yere hizmet götürmek zorunda olduklarının vurgusunu yapan Başkan Seçer, Anamur’dan Tarsus’a kadar herkese ve her kesime ulaştıklarını belirterek, “Biz insanın siyasi görüşüne göre hizmet götürmeyiz. Biz insanın mezhebine, meşrebine, kökenine göre hizmet götürmeyiz. Biz insanların sosyoekonomik yapılarından dolayı imtiyaz sağlarız, ayrıcalık sağlarız ama geliri düşük insanlar yönünden sağlarız. Biz kadınlara yönelik bir pozitif ayrımcılık yaparız. Bunu işe almalarda da yapıyoruz. Eşitler arasında tercihimiz kadınlardan yana olur diyoruz. Bir çocukla, bir yaş almış büyüğümüzle daha cevval yaşta, orta yaşta, genç yaşta olan insanlara götüreceğimiz hizmetlerde biz yaş almış yurttaşlarımıza ve çocuklarımıza pozitif ayrımcılık yaparız” ifadelerini kullandı.

“Burası emekli kenti”

Mersin’in çok güzel ve özel bir kent olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Kaynaklarımız çok iyi. Mersin şu anda bırakın Türkiye'yi, bölgede, Ortadoğu coğrafyasında, dünya coğrafyasında yıldızı parlayan bir kent hüviyetinde. Dünyada gelişen olaylar Türkiye'de ya da bu bölgede Mersin'i öne çıkartıyor. Biz çok güzel bir coğrafyadayız. Bizim bulunduğumuz dünya haritasına baktığınız zaman, Türkiye haritasına ve Akdeniz çanağına, Mersin çok güzel bir noktada. Bu bize avantaj sağlıyor. Bu bizim zenginliğimiz. Burası emekli kenti. Burası yoksul kenti. Burası medeniyetlerin, kültürlerin buluştuğu bir yer. Bunlar büyük zenginlikler. Bir homojen yapı yok. Homojen yapı zenginlik değildir. Bir renk cümbüşü ama o tonlar o kadar uyuşmuş ki muazzam yeni bir renk ortaya çıkarmış. İşte Mersin böyle bir şehir” diye konuştu.

Başkan Seçer, yaş almış vatandaşların sorduğu sorulara da yanıt verdi. Mersin Metrosu’nun yapımı ve süreci hakkında aldığı soruya dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Metro’nun güzergahı ve teknik konuları hakkında bilgi verdi. Başkan Seçer, başta borçlanma olmak üzere karşılaştıkları güçlüklere de değinerek, metroyu hayata geçirmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Hayata geçirdikleri hizmetleri de anlatan Başkan Seçer, hiçbir projeyi laf olsun diye yapmadıklarını, her daim sonuç odaklı hareket ettiklerini belirtti. Seçer, “Biz bitireceğimiz projelere giriyoruz. Göz boyayalım, yaptığımız işi oya tahvil edelim, asla böyle bir düşüncemiz yok” dedi. Etkinliğin sonunda Başkan Seçer, tüm yaş almış vatandaşlarla İskender Gürakan’ın çaldığı akordiyon eşliğinde “Memleketim” şarkısını söyledi.

Başkan Seçer, mesai arkadaşlarıyla da bayramlaştı

Başkan Seçer, Mersin Emekli Evi ziyareti sonrasında Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ndeki (MESKİ) yönetim kadrosuyla bir araya gelerek, bayramlarını kutladı.