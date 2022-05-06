Başkan Seçer, bisikletseverlerle ''Kleopatra Bisiklet Festivali'nde pedal çevirdi

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Pedallar Tarihe, Yüzümüz Geleceğe’ sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen ‘Kleopatra Bisiklet Festivali’ne katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Seçer, startını verdiği festivalde, Türkiye’nin birçok farklı kentinden bisikletli ile birlikte tarih kenti Tarsus’u pedalladı. Seçer, “Mersin’in dışından 210 kardeşimiz pedal çevirmek için bugün Tarsus’umuzda. Burada başlangıcını yaptığımız Bisiklet Festivali, Tarsus’ta bir ilk. Bu festivalin geleneksel hale gelmesini sağlayacağız” dedi.

Türkiye’de Bisiklet Master Planı yapan 3 belediyeden biri olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Bu, Mersin için gurur kaynağıdır” diye konuştu. Mersin’de 91 kilometre bisiklet yolunu tamamladıklarını söyleyen Seçer, “Hedefimiz 350 kilometre. Tarsus’ta da 112 kilometrelik bisiklet yolu 1 yıl içerisinde Tarsusların hizmetine sunulacak. Burada sizlere Başkanınızın sözüdür” ifadelerine yer verdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Pedallar Tarihe, Yüzümüz Geleceğe’ sloganıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘Kleopatra Bisiklet Festivali’nde birçok kentten katılan bisikletlilerle birlikte pedal çevirdi. Başkan Seçer’in startının ardından tarihi Kleopatra Kapısı’ndan geçildi. Şenlik havasında başlayan festivalde birçok ilden 210 bisikletli de yer aldı. Başkan Seçer, “Bu festivalin geleneksel hale gelmesini sağlayacağız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Kent Konseyi ve Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu’nun işbirliğiyle düzenlenen ‘Kleopatra Bisiklet Festivali’, 8 Mayıs’a kadar devam edecek. 3 gün boyunca bisikletliler Tarsus’un tarihi, turistik ve doğal güzelliklerine pedal çevirecek. Festivale farklı kentlerden katılım sağlayan bisikletliler, etkinlik boyunca Tarsus Gençlik Kampı’nda ağırlanacak.

Seçer: “Tarsus’u bisiklet kenti yapalım”

Kleopatra Kapısı’nın önünden başlayan festivale; Başkan Seçer, CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, Meclis üyeleri, muhtarlar, birçok farklı kentten bisiklet dernekleri ve toplulukları ile çok sayıda bisikletli katıldı. Tarsus’u bisiklet kenti yapmak için çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Seçer, “Tarsus’u bir bisiklet kenti yapalım. Tarsus çok güzel bir ilçemiz. Çok tarihi, çok kadim bir ilçemiz. Bugünkü etkinliğimizin de bir mottosu var; ‘Pedallarımız Tarihe, Yüzümüz Geleceğe Dönük’. Çok değerli topluluklar, Türkiye’nin her tarafından misafirlerimiz var. Mersin’in dışından 210 kardeşimiz pedal çevirmek için bugün Tarsus’umuzda” dedi.

“Şu ana kadar Mersin’i 91 kilometre bisiklet yoluna kavuşturduk”

Başkan Seçer, bisiklet yollarının artırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade ederek, “Yapılan yasal düzenlemeler buna uygun olsun. Yerel yönetimler bisiklet yollarının, ağlarının genişlemesi için çaba sarf etsinler. Bunu bir dilek, temenni, istekten çıkarıp yasal zorunluluk haline getirelim. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’de bunun startını verdi. Şu anda Mersin merkezde yeni yaptığımız bulvarlarda mutlaka bisiklet yolu yapıyoruz. Şu ana kadar Mersin’i 91 kilometre bisiklet yoluna kavuşturduk” diye konuştu.

“Türkiye’de Bisiklet Master Planı yapan 3 belediyeden biriyiz”

Vatandaşlar, yöneticiler ve bürokratların bir arada olduğu etkinliğin önemine de değinen Başkan Seçer, “Bu konu aslında katılımcı demokrasinin de bir örneği. Halk, yöneticiler, belediye başkanı, bürokratlar kenti beraber yönetiyor. Doğru kararlar alınıyor. Alınan kararlardan ve uygulamalardan herkes memnun kalıyor. Bizim de hayal ettiğimiz buydu. Allaha şükür ki Mersin’i böyle bir anlayışa kavuşturduk. Kafalar değişince ne çok şey değişti, değişmeye de devam edecek. Türkiye’de Bisiklet Master Planı yapan 3 belediyeden biriyiz. Bu, Mersin için önemli bir gurur kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

“Bisiklet yolu hedefimiz 350 kilometre”

Mersin’de 91 kilometrelik bisiklet yolunu tamamladıklarını yineleyen Başkan Seçer, “Hedefimiz 350 kilometre. Tarsus’ta da Mayıs ayında gerekli işlemler tamamlanmış olacak; 112 kilometrelik; turizm rotası da var bunun içinde; 56 kilometre gidecek, 56 kilometre gelecek. 112 kilometrelik bisiklet yolu bir yıl içerisinde Tarsusların hizmetine sunulacak. Burada sizlere Başkanınızın sözüdür. Ben Tarsus’a her geldiğimde çok daha fazla bisikletli görmek isterim. Bunun için de her türlü altyapıyı hazırlamaya gayret sarf etmeye hazır bir yapımız var. Hiç merak etmeyin. Sizleri seviyoruz. Daha keyifli bir yaşam için bisikleti önemsiyoruz. Daha sağlıklı bir yaşam için Hareketlilik Haftası’nda Mersin’de etkinlikler yapıyoruz” dedi.

“Kleopatra Bisiklet Festivali Tarsus’ta bir ilk”

Pandemi nedeniyle gerçekleştiremedikleri Caretta Bisiklet Festivali ve Tour Of Mersin’i (Uluslararası Bisiklet Festivali) önümüzdeki yıl yapacaklarını söyleyen Başkan Seçer, “Bunun çalışmalarını yapıyoruz ama bizim burada başlangıcını yaptığımız Kleopatra Bisiklet Festivali, Tarsus’ta bir ilk. İnşallah her yıl hep beraber bu festivalin devam etmesini, geleneksel hale gelmesini sağlayacağız. Şimdi beraber Tarsus’un tarihi sokaklarında pedal çevireceğiz. Ben de sizlerle beraber olacağım. Zaten biliyorsunuz ben bir bisiklet kullanıcısıyım. Haftanın en az 3 günü Mersin’de sabah erken saatlerde bisiklet sürerim, sahilde gezerim, spor yaparım. Gayet de memnunum, herkese de tavsiye ediyorum, hemen bir bisiklet alsınlar ve pedal çevirmeye başlasınlar” ifadelerine yer verdi.

“Hepimizin ortak bir amacı var; bisikletli ulaşımı geliştirmek”

Tarsus Bisiklet Topluluğu adına konuşan Dr. Ali Cerrahoğlu, festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Müthiş bir katılım. Hepimizin ortak bir hedefi, ortak bir amacı var; sağlıklı, temiz, ekonomik, güzel bir ulaşım modelini geliştirmek istiyoruz. Hem bugün keyifle bisiklet süreceğiz hem üç gün boyunca 10 bin yıllık kentimizin tarihi, turistik bütün köşelerini göreceğiz. Hepsini tek tek gezeceğiz. Sizlerle çok güzel bir 3 gün geçireceğiz. Sahile, tepelere gideceğiz ama aynı zamanda da hepimizin ortak bir amacı var; bisikletli ulaşımı geliştirmek, bisikletli ulaşımı yerleştirmek. Bu temiz ulaşımı güvenli bir şekilde çocuklarımıza, torunlarımıza aktarabilmek” dedi.

Bisikletli ulaşımın gelişmesi için verdiği destekten dolayı Başkan Seçer’e teşekkür eden Cerrahoğlu, “Sayın Başkanım; bisiklete, güvenli ve sağlıklı ulaşıma verdiğiniz önem için, bütün projelerimize verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyoruz. Kleopatra Bisiklet Festivali de gerçekten çok coşkulu, çok güzel başladı. En büyük teşekkür size, sağ olun. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ve tüm destek verenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Güzel bir iklim, sıcacık bir ortam”

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı ve Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyon Başkan Yardımcısı Ahmet Salih Özenir, çok güzel bir organizasyonda yer aldıklarını belirterek, “Güzel bir hava, güzel bir iklim, sıcacık bir ortam. Tarsus bisiklete çok yabancı değil. Buna şahit oluyoruz. Zaten bisiklete aşina olan bir şehir. Mersin Büyükşehir Belediyesi de Tarsus’ta bisiklet yolları yapımına başlıyor. Bu da Tarsus için çok güzel bir kazanım olacak” dedi.

“Tarsus’u tarihin içinde pedallamak çok güzel bir duygu”

Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı İzzet Altınsoy, Tarsus’un tarih ve kültürel değerler bakımından çok zengin bir yer olduğunu belirterek, “Vatandaşları bisiklete özendirme açısından çok güzel bir etkinlik. Böyle bir organizasyon olması şehre ve şehrin kültürüne daha çok yakışır. Tarsus’ta olmak, Tarsus’un tarihinin içinde olmak, Tarsus’u tarihin içinde pedallamak çok güzel bir duygu. Tarihi görerek bisikletle geziyorsunuz. Çok güzel bir duygu” diye konuştu.

Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun ise “Tarsus Bisiklet Festivali’ndeyiz ve gerçekten çok heyecanlı bir topluluk burada. Tarsus’un tarihi bölgelerini dolaşmayı büyük heyecanla bekliyoruz. Şu anda Kleopatra kapısındayız. Bu organizasyonda emeği geçen Sayın Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyorum çünkü kendisi bisiklet dostu ve sürekli yanımızda görmekten çok mutlu oluyoruz kendisini, teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bisikletle gezerken tarihi, kültürel değerlere, insan yapısına dokunuyorsunuz”

Eskişehir Bisiklet Derneği üyesi Rahime Çelen, bisikletli ulaşımın gelişmesi için farkındalık çalışmalarına gönüllü olarak katıldığını ve Tarsus’a ikinci gelişi olduğunu ifade ederek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda ve bütün bisiklet grupları ile iş birliği içerisinde yapılan bu tura geldik. Her şey çok güzel olacak eminim. Eskişehir’den geldik. Çok keyifli. Ben Adana ve çevresine çok önce gelmiştim defalarca ama Tarsus’un bu kadar zengin tarihi değerlere sahip olduğunu fark etmemiştim. İşte bisikletin farkı bu. Bisikletle gezerken tarihi, kültürel değerlere, insan yapısına dokunuyorsunuz, daha iyi hissediyorsunuz ve anlıyorsunuz. Çok güzel, çok beğendik. Herkesin gelmesini öneririm çünkü turlarla veya arabayla gezildiğinde bu kadar çok tarihi dokuya yaklaşamıyorsunuz, hissedemiyorsunuz” dedi.

Balıkesir Akçay’dan katılan Sema Gülcü de “Güzel bir etkinliğe geldik. Çok güzel organize etmişler. Çok güzel bir memleket. Memleketimizin formasını kendi memleketimizde de temsil edeceğiz ve bu güzellikleri paylaşmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda bütün ekibe, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.