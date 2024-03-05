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Başkan Uysal: ''Oydan çok birlik ve beraberliğinize ihtiyacımız var''

Başkan Uysal: ''Oydan çok birlik ve beraberliğinize ihtiyacımız var''
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Varlık Mahallesi’nde düzenlenen Komşu Buluşmalarında ''Herkesin oyuna ihtiyacımız var, herkesin katkısına ihtiyacımız var ama daha fazla ihtiyacımız olan şey şu, birlik ve beraberlik'' dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Komşu Buluşmaları’ her gün farklı bir mahallede devam ediyor. Bu kez Varlık Mahallesi’nde gerçekleşen etkinlik, Fulya Zorlu’nın sahne aldığı konserle başladı. Yoğun katılımın olduğu buluşmaya Başkan Uysal eşi Ümran Uysal’la katılırken etkinlik alanında belediye meclis üyesi adayları, başkan yardımcıları, siyasi parti yöneticileri, muhtarlar, muhtar adayları ve çok sayıda mahalle sakini yer aldı.

Başkan Uysal Varlık Mahallesi’nde birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Ekonomik olarak zor süreçlerden geçilen bu dönemde beraberliğin gücüne inandığını dile getiren Uysal şunları söyledi:

“Elbette oy tercihi kıymetli. Herkesin oyuna ihtiyacımız var, herkesin katkısına ihtiyacımız var ama daha fazla ihtiyacımız olan şey şu: ‘birlik, beraberlik. Daha fazla ihtiyacımız olan şey, tasada ve kıvançta beraber olma duygusunu ayağa kaldırmak. Çünkü bizim başka vatanımız yok. Bizim vatanımız Türkiye Cumhuriyeti.”

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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