Başkent Market'ten sonra ilk Başkent Büfe de hizmete açıldı

Ürün çeşitliliği, kalitesi ve uygun fiyatıyla Halk Ekmek ürünlerini severek tüketen Başkentlilere bir sürpriz de Halk Ekmek Fabrikası’ndan geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “en büyük hayallerinden biri” olarak tanımladığı ve hayata geçirdiği kırsal kalkınma projelerinden biri olan “Başkent Market”ten sonra ilk “Başkent Büfe” de Koru Metro çıkışında hizmete açıldı.

BAŞKENT MARKET’İN MİNİ KONSEPTİ

Kent genelinde 7 satış mağazası, 410 büfe, 1 glutensiz büfe ve 3 Başkent Market ile hizmet vermeyi sürdüren Halk Ekmek Fabrikası, ilk “Başkent Büfe”yi de Ankaralılarla buluşturdu.

Etimesgut, Mamak Şafaktepe ve GİMAT Başkent Market’in açılmasının ardından yerli üreticiler ile kadın kooperatiflerinin doğal ürünleriyle birlikte Halk Ekmek Fabrikası’nın kendi ürettiği ürünlerin satışa sunulacağı Başkent Büfe’ye ilk günden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKENT BÜFELERİN SAYISI ARTACAK

Ankara’daki ilk Başkent Büfe’nin açılışına katılan Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, vatandaşlardan tam not alan Başkent Büfe ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talebi Ankaralı’ya en iyi hizmetin verilmesi yönünde. Biz de bu ilke doğrultusunda çalışıyoruz. Halk Ekmek Fabrikası olarak Başkent Market konseptimiz ile öncelikle Ankaralı çiftçilerin ve kadın kooperatiflerimizin ürünlerini büfemizin raflarına taşıyoruz. Halk Ekmek’in kendi ürettiği ürünlere de Koru Mahallesi’nde açtığımız ilk Başkent Büfemizde yer vereceğiz. Doğal, sağlıklı ve temiz ürünlerle birlikte ekmek, süt, yoğurt, yumurta gibi ürünleri de Ankaralıların hizmetine sunuyoruz. İnşallah bu uygulamamızı daha da yaygınlaştıracağız.”

Kadın kooperatiflerin gelişmesini sağlayarak hem yerli üreticilerin hem de tüketicilerin ekonomisine katkı sağlayan Başkent Market’ler vatandaşların uğrak noktası olurken, geniş ürün yelpazesine sahip Başkent Büfe’den ilk alışverişi yapanlar da memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Türkan Yezer (Koru Mahallesi Muhtarı Türkan Yezer): “Mahallemizde beklediğimiz bir açılış gerçekleşti. Sayın Mansur Yavaş başkanımız sayesinde büfemiz hizmete girdi. Bu bizim çok arzu ettiğimiz bir şeydi. O yüzden çok mutluyuz. Koru Metro İstasyonun otobüs ringlerinin olduğu noktaya açılması Çayyolu bölgesine de hitap ediyor.”

-Hülya Erdoğan (Alacaatlı Mahallesi Muhtarı): “Başkent Büfe’nin açılmasından mutlu olduk. Bu uygulamanın genişletilmesini ve her mahalleye yayılmasını istiyoruz.”

-Esin Öztürk (Dodurga Mahallesi Muhtarı): “Böyle bir hizmet sunulduğu için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı, doğal ve temiz ürünlere bu kadar kolay ulaşabildiğimiz için Başkent Büfe’lerin açılmasına çok sevindik.”

Başkent Market’lerin mini konsepti olarak hizmet verecek olan Başkent Büfe’ler; yerli üreticiler ile kadın kooperatiflerinin ürettiği salçadan reçele, sirkeden bala, peynirden ete, sütten erişteye, yumurtadan nohuta, turşudan ekmeğe kadar birçok doğal ve sağlıklı ürünü aracısız ve uygun fiyattan tüketicilere ulaştıracak.