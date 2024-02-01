Başkentin Beş Beyazı tiyatro oyunu Başkentli miniklerle buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi; kentin önemli sembolleri arasında yer alan ve endemik türe sahip olan Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara kedisi ve Ankara arısını “Başkentin 5 Beyazı” tiyatro oyunu ile çocuklara tanıtmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin 5 Beyazı tiyatro oyununu yarıyıl tatilinde de çocuklarla buluşturmayı sürdürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı; Başkentin tarihi öneme sahip endemik türlerinden Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara arısı ve Ankara kedisini Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularının sahnelediği tiyatro oyunuyla tanıtıyor.

TİYATRO OYUNU İLE HAYVAN SEVGİSİ AŞILANIYOR

Yarıyıl tatilinde olan çocuklara eğlenceli bir gün yaşatmak istediklerini kaydeden Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can, “Çocuklarımıza ekran bağımlılığı karşısında alternatif bir faaliyet düzenleyerek kültürel ve sanatsal etkinliklere yönlendiriyoruz. Ankara’nın kültürel değerlerinden olan beş beyazı tanıtmak için bu faaliyeti düzenledik” derken, Hayvanat Bahçeleri Koordinasyon Şefi Gözde Koç da şunları söyledi:

“Çocuklarımızın yarıyıl tatillerini daha etkin ve daha verimli geçirebilmeleri için hem Sincan Hayvanat Bahçesindeki hem de Keçiören Evcil Hayvanlar Pakı’ndaki hayvanlarımızı çocuklara tanıtmak ve hayvan sevgisini aşılamak için buraya getirdik.”

MİNİKLER FUAYE ALANINDA HAYVANLARI YAKINDAN GÖRME İMKÂNI BULDU

Gençlik Parkı'nda bulunan Necip Fazıl Salonu’nda eğlenceli şarkılar ile danslar eşliğinde başlayan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibi tarafından sahnelenen Beş Beyaz temalı tiyatro gösterisi miniklerden yoğun ilgi gördü. Hayvan kostümleriyle çocukları büyüleyen oyuncular, interaktif sahneleriyle de unutulmaz anlar yaşattı.

Fuaye alanında kurulan özel bir bölümde, endemik türe sahip bu sevimli hayvanlarla tanışma fırsatı bulan çocuklar, onlarla oyunlar oynayarak eğlenceli zaman geçirme fırsatı yakaladı.

AMAÇ: GELECEK NESİLLERE AKTARMAK

Nesli tükenmek üzere olan ve Başkentin önemli sembolleri arasında yer alan hayvanları korumak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi bu projeyle; Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara arısı ve Ankara kedisini gelecek nesillere tanıtmayı ve aktarmayı amaçlıyor.