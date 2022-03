Başkent'ten bağımlılıkla mücadelede dev adım: ABB Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçimden önce sözünü verdiği 100 projeden biri daha Başkent’te hayata geçirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Lokman Hekim Üniversitesi, Başkent’te alkol ve madde bağımlılığıyla mücadelede ortak çalışacak. Temelli’de atıl durumda bulunan 20 bin 485 metrekarelik alana sahip binayı A’dan Z’ye yenileyen Büyükşehir Belediyesi, ‘Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ adıyla hizmete açtı. Yatarak tedavi imkânına sahip olacak merkezde madde bağımlıları hobi ve mesleki faaliyetlere yönlendirilerek sosyal hayata uyumları sağlanacak.

Sosyal sorumluluk projelerine sürekli yenilerini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Lokman Hekim Üniversitesi ile iş birliği yaparak uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele edilmesi amacıyla ‘Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni hizmete açtı.

ATIL DURUMDAKİ MERKEZ A’DAN Z’YE YENİLENDİ

Büyükşehir Belediyesi, uyuşturucu madde kullanan vatandaşların topluma kazandırılması ve sosyal uyumlarının sağlanması amacıyla Temelli’de atıl durumda bulunan 20 bin 485 metrekarelik alanı ve binayı tepeden tırnağa yeniledi.

Alkol ve madde bağımlılığının neden olduğu fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlarla mücadele için gerekli tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının gerçekleştirileceği ve 25 yıl süreyle Lokman Hekim Üniversitesi tarafından işletilecek merkezin açılış törenine; Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel, Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, belediye bürokratları ile üniversite çalışanları katıldı.

ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN: “ÖNEMLİ BİR ADIM”

Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kent için hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Ankara Valisi Vasip Şahin projenin önemine dikkat çekerek, “Bu bina ve kompleks Ankara’mız için kendi sahasında ilk çalışma. Başka çalışmalarımız var mutlaka ama şu an itibarıyla küçük gibi görünse de önemli bir adım” dedi.

Alanı Lokman Hekim Üniversitesi’ne tahsis etmesi nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Şahin, şöyle konuştu:

“Buradaki amaç, bağımlılığın her türlüsüyle mücadele, bağımlılığa giden yolları tıkayabilmek… Özellikle genç nüfusun bu konuda uyarılması, farklı eğitim ve uğraşı alanlarına sevk edilmesi ve topluma yararlı bireyler olması amaçlanmakta… Buraya hep birlikte sahip çıkacağız.”

TAŞKINSU: “MADDE BAĞIMLILIĞI KİMSENİN YAŞAMINI GERİ KAZANACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR”

Özgür Köy Projesi’nin ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 100 projesi arasında yer aldığını ifade eden ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu da, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri ‘Başkent’te Her Can Değerli’ sözümüzle hareket ettik ve halk sağlığını ilgilendiren tüm konularda gerekli çalışmalara başladık. İnsan ve toplum sağlığına zarar veren her türlü alışkanlık ve bağımlılıkla mücadelede bu konular arasında yer aldı. Özellikle geleceğimiz olan gençliğimizi her türlü zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıktan korumak bizim temel konularımızdan birisi oldu” diye konuştu.

Uyuşturucu madde kullanımının dünyada giderek yaygınlaştığını ve mücadelenin herkesin ortak bir meselesi olduğunu söyleyen Taşkınsu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bağımlılıkla mücadelenin tek bir kurum veya mercinin işi olmadığını, kamu, özel sektör ve sivil toplum gibi birçok paydaşın ortak çabasını ve süreklilik arz eden uzun bir program dahilinde uygulanmanın gerektiğini biliyoruz. İşte bu yüzden bizler de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyor, Özgür Köy’ü kentimize kazandırıyoruz. Madde bağımlılığı olan bir kimsenin, bu merkezlerde yaşamını geri kazanacağına ve uyuşturucudan uzak bir yaşam süreceğine inancımız tamdır.”

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Ankara Valisi Vasip Şahin ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a destekleri için teşekkür eden Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel, “Bağımlılar için çok güzel bir ışık yakmak için buradayız. Bir bağımlıyı sadece bir maddeden arındırmaktan çok onu aynı zamanda topluma kazandırabilmenin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Burası üniversite ve kamu iş birliğinin bir örneği… Türkiye’ye örnek olacağını düşünüyoruz” derken, Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Altuğ ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu eserde tuğlası olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Toplumumuzun çok büyük bir sorunu olan bu yolda atılan adımın çok değerli olduğunu düşünüyorum.”

Törene katılanlara merkezi gezdirerek bilgi veren ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan da, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her can değerli biliyoruz. Bu manada gençlerimiz ve çocuklarımız bizim için en önemli değerlerdir. Onların uyuşturucu ve madde bağımlısı olmaması bizim için en önemli şey. Ancak şu veya bu şekilde başlayanları da bir an önce hayata kazandırmak, rehabilite etmek istiyoruz. Onun için bu merkezi bugün açtık. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın 100 büyük projesinden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanı Dr. Sertaç Polat ve Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Arıkan’ın katılımıyla ‘Bağımlılık’ başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

MERKEZDE YATARAK TEDAVİ İMKÂNI

Yatarak tedavi imkânının sağlanacağı Temelli Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde arındırıcı tedavi gören vatandaşların sosyal hayata uyum ve rehabilitasyonu için çalışmalar yürütülecek.

Bireyler kurulacak atölyelerde ilgi alanlarına göre çeşitli hobi ve mesleki faaliyetlere yönlendirilecek.

Büyükşehir Belediyesi, amacına uygun olarak yoksul ve kimsesiz bağımlı bireyler için de Temelli Özgür Köy Merkezi’nin toplam kapasitesinin yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde talepte bulunabilecek. Merkezin ihtiyaç halinde proje alanının yeni inşaatlarla genişletilmesi Büyükşehir Belediyesinin kontrolünde olacak.