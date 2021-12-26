BBP lideri Destici'den Başkan Seçer'e ziyaret

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve heyetini ağırladı. Vatandaşlara ve kente hizmet noktasında hiçbir ayrım yapmaksızın görev yaptıklarını vurgulayan Başkan Seçer, ''Hangi renge, hangi dünya görüşüne mensup olursa olsun hizmet götürürken insanları kucaklamak, asla ayrım yapmadan kucaklamak şiarıyla görev yapıyoruz'' dedi.

Ziyarette, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, BBP Mersin İl Başkanı Alpay Yalman ve il yönetimi yer aldı.

Başkan Seçer, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve heyetinin kente ve kendilerine yaptıkları ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, “Hepimiz hizmet anlayışıyla bu görevlerde bulunuyoruz. Şu anda da hem değerli bir siyasi kurumun Genel Başkanısınız hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde millet iradesini temsil ediyorsunuz. Mersinimiz Güney’in, Akdeniz’in incisi. Coğrafyamız; bir tarafımıza Toros dağları diğer tarafımızda Akdeniz. Adana-Antalya arasında cennetten bir köşe Doğu-Batı aksında. Önemli ekonomik potansiyel içeren bir kent. Liman kentiyiz ve Türkiye’nin de en önemli kapasite açısından da, stratejik konum açısından da en değerli Liman’ına sahibiz. Üretimin, çalışmanın yoğun olduğu bir yer” dedi.

“Mersin gelecek açısından umut vadediyor”

Başkan Seçer, Mersin’in gelecek açısından umut vadeden bir kent olduğunu belirterek, “Mersin’i çok önemli bir özelliği var. Göçlerle kurulmuş bir kent. Mutlaka bu hinterland çok kadim bir hinterland ama Mersin, şehir merkezi olarak, şehirleşme burada bir balıkçı kasabasından kent hüviyetine dönüşme 200 yıllık bir mazi içeriyor. Oysaki Tarsus’un 8, 10 bin yıllık tarihini konuşabiliriz. Silifke, Anamur aynı şekilde. Biz bir anlamda genç bir kentiz ama bütün bir bölge olarak da çok kadim bir bölgeyiz” diye konuştu.

Seçer, Mersin’in 1970’lerden sonra yoğun bir göçe maruz kaldığını ifade etti. Suriye’deki gelişmelerden sonra da çok göç aldıklarını belirten Seçer, kentte kayıtlı 240 bin ve kayıt dışı ile birlikte de 400 bin civarında Suriyeli misafir olduğunu söyledi. 16 bin kilometrekare alan içerisinde toplam 2.3 milyon kentte yaşayan vatandaş olduğunu kaydeden Başkan Seçer, şöyle devam etti:

“Hangi renge, hangi dünya görüşüne mensup olursa olsun hizmet götürürken bu insanları kucaklama, asla ayrım yapmadan kucaklama şiarıyla görev yapıyoruz. Ayrımcılık dinimiz açısından da, vicdanımız, görüşümüz açısından da, hukuken de çok kabul edilebilir bir durum değil. Aslında bütün bu renklere rağmen burada çok huzurla yaşadığımız bir kent. Dışarıdan görüntü itibari ile çok kozmopolit görünse de, çok stratejik ya da Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından problemli bir bölge görüntüsüne geriden beri gelen bir kafalara kazınmış bir düşünce varsa da bunun yanlış olduğunu söylemek isterim. Altını çizmek isterim. Tabi merkezi yönetimden de kentin beklentileri var. Bu vesileyle bunu da size aktarmak isterim. Çünkü Ankara’da bizleri temsil ediyorsunuz. Özellikle bu bölgede Ana Konteyner Limanı; bu çok önemli. Bu bölgeye muazzam bir değer katacak, Türkiye’ye muazzam bir değer katacak. Şu anda Cumhurbaşkanlığı yatırım programda var. 12. Kalkınma Planı’nda var. Ancak faaliyete geçmedi. Yani bu proje somut olarak ete, kemiğe bürünmedi. Bu konuda beklentilerimiz var. Yine mevcut otoyolumuz; belki oradan seyahat ederek geldiniz; onun Batı aksına uzantısı; bu projesi hazır, bunun yapılması çok önemli. Uluslararası Havaalanımız uzun yıllardır, yaklaşık 8, 10 yıldır inşaatı devam eden bir proje. Akamete uğramıştı, başladı başladı ama onun da bir an önce hayata geçmesi bu bölgede inanılmaz bir şekilde hem ekonomik hayatı hem toplumsal hayatı etkileyecek temel yatırımlar olarak değerlendirebiliriz.”

“Bizim şiarımız herkesi kucaklamak”

Seçer, farklı partilerin çatısı altısında olduklarını fakat herkesin ortak noktasının Türkiye’ye hizmet etmek olduğunun altını çizerek, “Bizim buradaki şiarımız herkesi kucaklamak. Merkezi yönetimin de buraya bakarken bu bakış açısıyla bakmasını, burada Belediyemizin çalışmalarını kolaylaştıracak işlere katkı sunmasını, yardımcı olmasını hassaten sizin nezdinizde rica ediyorum” dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Seçer’e görevinde başarılar dilerken, Türkiye’ye hizmet etme noktasında birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Destici, belediye başkanlarının seçilene kadar partileri olduğunu ancak seçildikten sonra partileri olmadığını belirtti. Belediye başkanlarının kentte yaşayan herkesin belediye başkanı olduğunu ifade eden Destici, şunları söyledi:

“O hassasiyeti göstereceğinize inanıyoruz. İlçelere de baktığımız zaman ilçelerin aşağı yukarı 10, 11 tanesi Cumhur İttifakı’na mensup partilerde. Bu Belediye Meclis üyeliğine de yansıyordur tabi ki. Ama burada önemli olan Türkiye ve özelde de Mersin’de hem şehir merkezinde yaşayan hem de diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet daha iyi nasıl götürülür, daha iyi nasıl oradaki talepler karşılanır? Burada mutlaka ama mutlaka el birliği ile güç birliği yapılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de bir görevimiz var. Ankara milletvekiliyim ama Genel Başkan olmam sebebiyle bütün Türkiye’nin bütün vilayetlerin milletvekiliyim. Bunu da gittiğim yerlerde söylüyorum ve buradan aldığımız talepleri de hem kamuoyunda dillendirmemiz gerekeni kamuoyunda, Meclis’te dile getirmemiz gerekeni Meclis’te, hükümet nezdinde dile getirmemiz gerekenleri de hükümet nezdinde dile getiriyoruz. Ben bu iki konuyu da gündemime aldım. Arkadaşlarımızla da istişare yapıp inşallah Mersin halkı için, Mersinimiz için bunlara da inşallah destek vereceğiz.”