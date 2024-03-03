Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan anlamlı mesaj

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medyasından paylaştığı mesajında Beşiktaşlılık olgusuna değindi. Beşiktaş’ın bir kent olduğuna işaret eden Başkan Rıza Akpolat, paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı;

“9 tane üniversitemiz, 3 tane sarayımız var. Türkiye’nin en önemli otelleri, restoranları, iş merkezleri burada. Normalde büyükşehirler kent niteliğindedir. Ama biz Beşiktaş’ı kent, burada yaşayanları da kentli olarak nitelendiriyoruz.

Bizim için Beşiktaşlı tanımı en saf haliyle; 10 Kasım’da Atatürk’ün sesiyle Dolmabahçe’ye doğru yürürken ağaçlı yoldan, o saat 9’u 5 geçe arabasından inip saygı duruşunda bulunan, gözyaşı döken herkes biçim için Beşiktaşlıdır. 3milyon insanın gelip her gün ziyaret ettiği, üniversitelerinde okuduğu, eğitim aldığı mutlaka geldiği bir yeri böyle tanımlıyoruz ve bu kimlik altında bu işi değerlendirmeye çalışıyoruz. Beşiktaş'a emek veren, sokaklarına neşe katan, ağaçlı yolda duygulanan, bir nefes almaya bu büyülü semte gelen ve kalbi Beşiktaş’la atan herkes bizim için Beşiktaşlıdır. Beşiktaşlı herhangi bir sebeple, herhangi bir konuda ayrımcılık yapmaz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kucaklayıcılığı ile tüm Beşiktaşlı komşularıma, dostlarıma, kardeşlerime günaydın.

Pazar gününüz güzel geçsin.”