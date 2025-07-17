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Beşiktaş Belediyesi Dikilitaş Pazarı'ndaki sorunları hızlıca çözüme kavuşturdu

Beşiktaş Belediyesi Dikilitaş Pazarı'ndaki sorunları hızlıca çözüme kavuşturdu
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Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, Dikilitaş Semt Pazarı ziyareti sırasında vatandaşlar ve esnaftan gelen taleplerin kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulduğunu açıkladı.

Pazarda yaptığı incelemelerde vatandaşların ve esnafın taleplerini yerinde dinleyen Başkan Vekili Şişman, özellikle pazar direklerinin güçlendirilmesi, tezgâh çizgilerinin netleştirilmesi ve ring seferlerinin yeniden başlatılması konularında iletilen sorunların hızlıca değerlendirildiğini belirtti.

Ziyaretin ardından ilgili birimlerce başlatılan çalışmalarla pazar alanındaki eksiklikler kısa sürede giderildi. Başkan Vekili Rasim Şişman, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; “Komşularımızın ihtiyaç ve taleplerini sahada dinliyor, anında çözüyoruz. Pazar direklerini sağlamlaştırdık. Tezgâh sınır çizgilerini belirledik. Ring seferlerini yeniden başlattık.”

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Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat ömer rasim şişman
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