  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Beşiktaş Belediyesi’nden 65 yaş üstü komşularına dijital okuryazarlık eğitimi

Beşiktaş Belediyesi’nden 65 yaş üstü komşularına dijital okuryazarlık eğitimi

Beşiktaş Belediyesi’nden 65 yaş üstü komşularına dijital okuryazarlık eğitimi
Güncelleme:

Beşiktaş Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların dijital dünyada daha aktif yer almalarını sağlamak ve güvenli internet kullanımı konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla “Dijital Okuryazarlık Eğitimleri” düzenliyor.

 Levent Hizmet Binası’nda gerçekleşen eğitimlere ilgi yoğun olurken, program 20 Mayıs’a kadar her hafta Salı günü devam edecek. 65 yaş üstü vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirten Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, “Yaş almış komşularımızın dijital dünyaya daha güvenli ve bilinçli şekilde katılmalarını sağlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor.” dedi.

 Beşiktaş Belediyesi’nin hayata geçirdiği 65+ Dijital Okuryazarlık Programı kapsamında verilen atölyelerde, katılımcılar güvenli internet kullanımı başta olmak üzere pek çok dijital beceriyi öğrenme fırsatı buluyor.

Uygulamalı eğitimlerde, 65+ vatandaşlara; finansal suiistimal ve dijital dolandırıcılıktan korunma, SMS yazma, fotoğraf ve video çekimi, MHRS üzerinden hastane randevusu alma, WhatsApp ve Instagram kullanımı, güvenli Google kullanımı, Google Haritalar kullanımı, telefon alarmı kurma E-Devlet ve E-Nabız sistemlerinin kullanımı konusunda destek sağlanıyor.

text-ad
Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte Türkiye'nin ''deprem kadar yıkıcı olacak'' kabusu... İşte Türkiye'nin ''deprem kadar yıkıcı olacak'' kabusu... İbrahim Tatlıses'in ''haciz başlatıldı'' iddiası sonrası ortaya çıkan mal varlığı dudak uçuklattı İbrahim Tatlıses'in ''haciz başlatıldı'' iddiası sonrası ortaya çıkan mal varlığı dudak uçuklattı Türkiye'nin ilk fenomeniydi... ''Uçan adam Sabri'' bu sefer son kez uçtu Türkiye'nin ilk fenomeniydi... ''Uçan adam Sabri'' bu sefer son kez uçtu Bakanlık işlenmeyen tarım arazilerine el mi koyacak ? Bakanlık işlenmeyen tarım arazilerine el mi koyacak ? Diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'ndan beklenen adım geldi Diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'ndan beklenen adım geldi Sözde sosyal medya hocası ''hurafe reis''ten ''yok artık'' dedirten Hz. Muhammed iddiası Sözde sosyal medya hocası ''hurafe reis''ten ''yok artık'' dedirten Hz. Muhammed iddiası Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geliyor! Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geliyor! 21 yaşındaki genç kadın komşusu tarafından katledildi! 21 yaşındaki genç kadın komşusu tarafından katledildi! Özel’e saldırmıştı... Saldırganın öldürdüğü çocuklarının öğretmeni, yaşananları anlattı Özel’e saldırmıştı... Saldırganın öldürdüğü çocuklarının öğretmeni, yaşananları anlattı Bu görüntüler Afrika'daki büyük göçten değil... Bu görüntüler Türkiye'den... Bu görüntüler Afrika'daki büyük göçten değil... Bu görüntüler Türkiye'den...
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye ''yeni teknik direktör'' açıklaması Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye ''yeni teknik direktör'' açıklaması Sadece 90 günde kurtulduğu fazla kiloları aynen geri aldı! Sadece 90 günde kurtulduğu fazla kiloları aynen geri aldı! AK Parti'de ''muhalefete yönelik ağır baskı var'' istifası! AK Parti'de ''muhalefete yönelik ağır baskı var'' istifası! Nisan ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli, benzinli, sedan ve SUV 0 km araçlar belli oldu Nisan ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli, benzinli, sedan ve SUV 0 km araçlar belli oldu Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı Sesi Çok Güzel'in güzel ismi Mutlu Kaya'dan kahreden haber Sesi Çok Güzel'in güzel ismi Mutlu Kaya'dan kahreden haber Sular altındaki tarihi mezarlar definecilerin hedefi oldu Sular altındaki tarihi mezarlar definecilerin hedefi oldu ''Gözlerindeki ışıltıyla'' tanınan AK Partili eski bakan Nebati'yi de kriz vurdu! ''Gözlerindeki ışıltıyla'' tanınan AK Partili eski bakan Nebati'yi de kriz vurdu! Fenerbahçe'de kadro baştan aşağı değişiyor: 18 futbolcunun üstü çizildi Fenerbahçe'de kadro baştan aşağı değişiyor: 18 futbolcunun üstü çizildi 4 çocuk annesi kadının 8 yıllık kabusu her geçen gün daha da büyüyor! 4 çocuk annesi kadının 8 yıllık kabusu her geçen gün daha da büyüyor!