Beşiktaş Belediyesi'nden bağımsızlığımızın 100. yılında ilk adım yürüyüşü

Atatürk’ün Akaretler’deki müze evinden Beşiktaş sahile kadar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar 1919 ruhunu Beşiktaş’ta yeniden yaşattı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları bugün Beşiktaş’ta düzenlenen etkinliklerle başladı. Sabah saatlerinde Atatürk Rallisi’ne katılan yelkenlileri Samsun’a uğurlama töreniyle başlayan etkinlikler Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ‘Yola Çıkış Ruhu’ adlı konferansla devam etti. Ardından Akaretler Mustafa Müzesi önünden ‘Bağımsızlığa İlk Adım’ yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşe Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve eşi Derya Akpolat’ın yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Gözde Fil, Beşiktaş Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu ve binlerce vatandaş katıldı. Ata’nın Bandırma Vapuru’na binerek bağımsızlığın ilk adımını attığı Beşiktaş İskelesi’nde son bulan yürüyüşte genci, yaşlısı bu tarihe ana tanıklık etti. Yürüyüşün ardından Başkan Akpolat, Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına denize çelenk bıraktı.

100 YIL ÖNCE BAĞIMSIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İLK ADIMI BEŞİKTAŞ’TAN ATILDI

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yürüyüşün ardından bir konuşma yaparak milli mücadele ruhuna vurgu yaptı.

Atatürk’ün bıraktığı mirasa sahip çıkacağız diyerek sözlerine başlayan Başkan Akpolat, ‘’Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, belediyemizin ‘Bağımsızlık İçin İlk Adım Yürüyüşü’nü hep birlikte gerçekleştirdik. Tam 100 yıl önce bugün, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda ilk adım Beşiktaş’tan atıldı. . Atatürk’ün Samsun’a gitmeden önce annesine veda ettiği Akaretler’de başlayıp Beşiktaş İskelesi’nde son bulan bu kısacık yürüyüş bile, Atamızın ne şartlarda bu millet için yola çıktığını bize hatırlattı. O, inandı, çalıştı ve vazgeçmedi. Onu kimse yolundan döndüremedi. 2019 Türkiye’sinde biz, uğradığımız haksızlıklar karşısında pes etmiyorsak, kimseye hakkımızı yedirmiyorsak, bunu Mustafa Kemal Atatürk’ün örnek aldığımız mücadeleci ruhuna borçluyuz’’ dedi.

Etkinlik sonunda, ise Derinlere Saygı Dalış Topluluğu gösterisi sergilendi. Dalgıçların denizden Bandırma Vapuru Görseli çıkardığı anlar ise büyük beğeni topladı.