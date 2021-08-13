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Beşiktaş Belediyesi'nden sel felaketinin yaşandığı bölgeye destek

Beşiktaş Belediyesi'nden sel felaketinin yaşandığı bölgeye destek

Beşiktaş Belediyesi, Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felaketinin yaralarını hep beraber sarabilmek için bölgeye ekip ve ekipman gönderdi. Akşam saatlerinde afet bölgesine ulaşan, alanında uzman ekipler Kastamonu’da arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı.

Türkiye, yangın felaketinden sonra şimdi de Batı Karadeniz’de meydana gelen sel ve su baskınlarıyla mücadele ediyor. Beşiktaş Belediyesi orman yangınlarında olduğu gibi sel felaketinin yaşandığı bölgeye de kısa sürede arama kurtarma ekip ve ekipmanlarını gönderdi. Beşiktaş Belediyesi ambulans, Toplumsal Afet Platformu arama kurtarma ekibi, soğuk hava tırı, BELTAŞ Mobil Büfe aracı ve çok sayıda ekipman ile Kastamonu’ya ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına hızlıca destek vermeye başladı.

 Sel bölgesine gitmeden önce ekipleri ziyaret ederek yapılan hazırlıklar hakkında bilgi alan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sel felaketinin yaralarını beraber saracaklarını belirterek geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve şunları söyledi;

“Dayanışma ile birlikte yaralarımızı sarmak için ekiplerimiz sel felaketinde zarar gören Kastamonu'ya destek vermek üzere yola çıktı. Can kaybının artmamasını temenni ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geçmiş olsun Kastamonu. Beşiktaş sizinle.”

Etiketler beşiktaş belediyesi
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