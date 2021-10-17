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Beşiktaş Belediyesi'nin ''engelsiz sporcuları'' Avrupa'dan madalya ile döndü

Beşiktaş Belediyesi'nin ''engelsiz sporcuları'' Avrupa'dan madalya ile döndü

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu Sporcuları, Polonya’da düzenlenen Avrupa Tekerlekli Sandalye Dans Şampiyonası’nda bir altın bir gümüş madalya alarak ülkemizi gururlandırdı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da tüm kategorilerde dereceye giren milli sporcuları tebrik ederek, ''Dünya Şampiyonası için heyecanlıyız'' dedi.

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu 8-10 Ekim tarihleri arasında Polonya’da düzenlenen Avrupa Tekerlekli Sandalye Dans Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. 6 farklı kategoride ülkemizi temsil eden sporcular, 1 altın madalya ve 1 gümüş madalya kazandı. Barış Bayraktar Tek Erkekler Freestyle kategorisinde birinci olarak altın madalya kazanırken, Abdülkadir Ünal- Nezihe Koçak Ünal çifti ise Duo Dans Sporu kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya  almaya hak kazandı.

“SPORCULARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Başkan Rıza Akpolat da tüm sporcuların başarılarını tebrik ederek bir mesaj yayınladı.

“Engelsiz Sanat Topluluğu sporcumuz Barış Bayraktar bayrağımızı Polonya’da dalgalandırdı. Uluslararası Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Yarışması’nda freestyle tek erkekler klas 1 kategorisinde şampiyon olan milli sporcumuz Barış ile gurur duyuyoruz. Şimdi sıra Dünya Şampiyonası’nda’’ dedi.  Akpolat ayrıca şampiyonada Duo Dans Sporu Klas 1 kategorisinde gümüş madalya alarak ikinci olan Abdülkadir Ünal ve Nezihe Koçak Ünal çiftini de kutlayarak, Polonya’da gerçekleşen yarışmada bizi gururlandıran bütün milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Sporcularımızın her zaman yanındayız”dedi.

Etiketler beşiktaş belediyesi rıza akpolat
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