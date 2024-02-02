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Beşiktaş, kültür ve sanatın başkenti haline geldi

Beşiktaş, kültür ve sanatın başkenti haline geldi
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Dünyaca ünlü yerli ve yabancı birçok sanatçı Beşiktaş’ta 5 yıl boyunca festivallerde konser vererek Beşiktaşlılara unutulmaz anlar yaşattı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ‘’Göreve geleceğimiz zaman Beşiktaş’ı kültür ve sanatın başkenti yapacağız demiştik, sözümüzü tuttuk’’ dedi.

 Dünyaca ünlü yerli ve yabancı birçok sanatçı Beşiktaş’ta 5 yıl boyunca festivallerde konser vererek Beşiktaşlılara unutulmaz anlar yaşattı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ‘’Göreve geleceğimiz zaman Beşiktaş’ı kültür ve sanatın başkenti yapacağız demiştik, sözümüzü tuttuk’’ dedi.

Beşiktaş son 5 yılda İstanbul’da kültür ve sanatın başkenti haline geldi. Birbirinden önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan Beşiktaş Belediyesi uluslararası festivaller düzenleyerek ilçenin marka değerini de yükseltti. Yılın büyük bir bölümünde düzenlenen etkinlik, kültür sanat faaliyetleri ve festivallerle ilçe sakinleri doyasıya eğlendi. Beşiktaş’ın parklarında ve meydanlarında coşku ve sevinç hiç eksik olmadı. Hizmete giren Ortaköy Kültür Merkezi’nin hayata geçmesiyle beraber sanatçı Zülfü Livaneli’nin hayatından kesitler sunan Livaneli Müzesi açıldı. Beşiktaş Belediyesi’nin Çırağan ek hizmet binasında yer alan ve geçtiğimiz yıl açılan Türkiye’nin ilk hayvan temalı müzesi olan Kedi Müzesi’ni kısa zamanda yüz binlerce kişi ziyaret etti.

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat
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