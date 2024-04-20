Beşiktaş'ta 23 Nisan coşkusu doyasıya kutlanacak

Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı düzenleyeceği bir dizi etkinlikle kutlayacak. İsmet İnönü Spor Tesisinde çeşitli oyun aktivitelerinden sahne showlarına, tiyatro gösterimlerinden söyleşi ve imza gününe kadar pek çok etkinlik gerçekleştirecek.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, bayram coşkusunu doyasıya yaşamak için tüm çocukları ve ailelerini Beşiktaş’ta gerçekleşecek etkinliklere davet etti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene olduğu gibi bu sene de Beşiktaş’ta coşkuyla kutlanacak. 23 Nisan kutlamalarının merkezi ise birbirinden renkli etkinlik alanları ve 22 çeşit oyun grubunun kurulacağı Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü Spor Tesisleri olacak. Saat 13.00’te başlayıp 17.00’ye kadar sürecek etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlenecek.

Ortaköy ve Akatlar’da Çocuk Oyun Gösterimleri

Ortaköy ve Akatlar Kültür Merkezinde çocuklar için özel olarak hazırlanan tiyatro gösterimleri gerçekleşecek. Ortaköy Kültür Merkezi’nde iki seans olarak saat 12.00 ve 14.00’te ‘Mutluluk Denince Akla Çocuk’ oyunu gösterimi gerçekleşecek. Saat 13.00’da Akatlar Kültür Merkezi’nde ise ‘Dünya Bizim Evimiz’ çocuk oyunu gösterimi olacak.

Zeynep Birsin Çocuk Okurlarıyla Buluşacak

23 Nisan özel etkinlikleri kapsamında çocuk kitapları yazarı ve eğitimci Zeynep Birsin çocuk okurlarıyla Beltaş Kitap Kafe’de bir araya gelecek. Kitap sevgisi ve kitap okuma alışkanlığı konularının da ele alınılacağı söyleşide çocuklar kitaplarını yazar Zeynep Birsin’e imzalatma fırsatı da bulacak.

Beşiktaşlı Vatandaşlar Ata’nın Huzuruna Çıkacak

Beşiktaşlı vatandaşlar için özel günlerde geziler düzenleyen Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da vatandaşları Ata’nın huzuruna çıkaracak. Beşiktaşlılar 23 Nisan’ı kutlamak ve Ata’ya minnetlerini sunmak üzere 22 Nisan gecesi Ankara’ya doğru yola çıkacak. Yurttaşlar Anıtkabir ve Cumhuriyet Müzesi ziyareti gerçekleştirecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Beşiktaş’ta gerçekleştirilecek kutlama içeriklerine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://besiktas.bel.tr/haberler/ata-mizin-mirasi-cocuklarimizin-bayrami-2042