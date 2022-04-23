Beşiktaş’ta 23 Nisan coşkusu

Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında iki gün boyunca sürecek olan çocuk şenliğinin ilk günü büyük bir coşkuya sahne oldu.

Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında iki gün boyunca sürecek olan çocuk şenliğinin ilk günü büyük bir coşkuya sahne oldu. Beltaş Kitap Kafe’de Yazar Pelin Batu’nun, çocuklar için kaleme aldığı ‘’Süt Vampiri Emir’’ adlı kitabın imza günü etkinliğinden sonra İsmet İnönü Spor Tesisleri’nde gerçekleşen çocuk şenliğinde çocuklar bayramın tadını doyasıya çıkardı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da kızlarıyla birlikte çocukların bayram sevincine ortak oldu.

Bu yıl 102. yılı kutlanan TBMM’nin kuruluşu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sabah düzenlenen resmi tören kutlamalarıyla başladı. Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen resmi törene Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve ilçe protokolü katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Başkan Rıza Akpolat tüm vatandaşlar adına Beşiktaş Atatürk Cumhuriyet ve Demokrasi Anıtı'na çelenk sundu.

PELİN BATU ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Resmi törenin ardından, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene olduğu gibi bu sene de Beşiktaş’ta bir dizi etkinlikle kutlandı. Beşiktaş Belediyesi’nin Beltaş Kitap Cafe’de düzenlediği Yazar Pelin Batu’nun, çocuklar için kaleme aldığı ‘’Süt Vampiri Emir’’ adlı kitabın imza günü etkinliği çocukların ve ebeveynlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Daha sonra yine Beşiktaş Belediyesi’nin İsmet İnönü Spor Tesisleri’nde düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde çocuklar için; oyun grupları, sihirbaz gösterileri, animasyon ekibi, panayır oyunları, atölyeler ve sürpriz etkinlikler yer aldı.

“23 NİSAN MİLLİ EGEMENLİĞİMİZİN İLANIDIR”

Şenliğe kızlarıyla birlikte katılan Rıza Akpolat yaptığı konuşmasında;

“Ulusal Egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği, ortaya çıkan kıvancın, coşkunun bir büyük bayram olarak çocuklara verildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, Büyük Atatürk’e ve mücadele arkadaşlarına saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz. 23 Nisan pek çok anlamı içinde barındırır fakat her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk milli bayramıdır. 23 Nisan halkımızın kurtuluş yolunda destansı mücadelesinde önemli bir adım olan TBMM’nin açıldığı, Türk Halkı’nın egemenliğini ilan ettiği gündür. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk “23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye Halkı’nın TBMM’yi meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.” demiştir. 23 Nisan milli egemenliğimizin ilanıdır. Ancak önemi bununla da kalmaz. Bu önemli günü Atamız, egemenliği kayıtsız şartsız devam ettirecek olan genç nesillere, çocuklara armağan etmiştir. Çok büyük fedakârlıklarla verilen Kurtuluş Mücadelesi’nin meyvesi olan bu güzel vatanı ve yüksek ideallerini gerçekleştirme vazifesini Atamız genç nesillere miras bırakmıştır.” dedi.

“VATANI KORUMAK, ÇOCUKLARI KORUMAKLA BAŞLAR”

Başkan Rıza Akpolat sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu önemli günü Atamız, egemenliği kayıtsız şartsız devam ettirecek genç nesillere ve çocuklara emanet etmiştir. Ülkemizi birlik ve beraberlik içinde daha güçlü, çağdaş ve mutlu yarınlara taşıyabilmek için çocuklarımızı sağlıklı, donanımlı ve özgür bireyler olarak yetiştirmek bizim vazifemizdir. Atamızın ‘vatanı korumak, çocuklarımızı korumakla başlar’ sözünü anarak genç nesillere bugün daha iyi ve aydınlık Türkiye bırakmakla yükümlüyüz. Bunun için de çalışmaya devam edeceğiz.”

Konuşmasının ardından şenlikte kurulan stantları ziyaret eden Başkan Akpolat, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirip komşularıyla da sohbet etti. Çocuklara hediyelerin dağıtıldığı şenliğin sürprizlerinden biri de yapılan bisiklet çekilişi oldu. Çekiliş talihlilerine bisikletlerini Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş İlçe Kaymakamı Önder Bakan ve Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Türkoğlu verdi.

Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği şenlik yarın da devam edecek.