Beşiktaş’ta afet ve acil durum operasyon planı hayata geçti

Beşiktaş Belediyesi, ilçe genelinde yaşanabilecek olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla “besiktasbirlikteguclu.com” adlı internet sitesini hayata geçirdi. Beşiktaş Belediyesi, olası afet ve acil durumlarda hızlı ve planlı mücadele yürütebilmek için “Beşiktaş Afet ve Acil Durum Operasyon Planı”nı hayata geçirdi. Kullanıma açılan besiktasbirlikteguclu.com sitesi üzerinden tüm toplanma alanlarına ve bilgilendirici içeriklere kolayca ulaşılabiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman şunları söyledi:

“besiktasbirlikteguclu.com isimli sitemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm toplanma alanlarını ve afet bilgilendirme içeriklerini bu platform üzerinden erişilebilir hale getirdik. Afetlere karşı bütüncül ve planlı bir mücadele yürütmek amacıyla ‘Beşiktaş Afet ve Acil Durum Operasyon Planı’nı hayata geçirdik. Bu sayede afetin ilk anından itibaren belediyemizin ilgili tüm birimleri temizlikten lojistiğe, iletişimden sosyal destek hizmetlerine kadar zaman kaybetmeden görevinin başında olacak. Afetler karşısında en büyük gücümüz birlikte hareket etme irademizdir. Hazırlıklı olursak, örgütlü olursak, bir arada olursak hiçbir afet bizi yıkamaz.”

