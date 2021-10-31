Beşiktaş’ta Bebek 10K Koşusu ve Spor Festivali Düzenledi

Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Spor Festivali, yaklaşık bin sporcunun katıldığı Bebek 10k koşusuyla son buldu. Cemil Topuzlu Parkı’nda 3 gün süren etkinliklerde ilçe sakinleri birçok etkinliğe katılarak doyasıya eğlendi. Etkinliğin son gününde ise Beşiktaş Belediye Başkan Rıza Akpolat’ın katılımıyla Bebek 10K koşusu gerçekleşti.

Türkiye Atletizm Federasyonu ve Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Bebek 10K koşusu ve Spor Festivali Cemil Topuzlu Parkı’nda gerçekleşti. 3 gün süren etkinliklerde ilçe sakinleri sabah sporu, yarışmalar, müzik dinletileri, video gösterimleri, konserler, dans gösterileri başta olmak üzere birçok etkinliğe katıldı. 3 gün süren Spor Festivali, Bebek10k koşusuyla son buldu. Sabahın erken saatlerinde Cemil Topuzlu Parkı’na gelen yaklaşık bin sporcu ısınma hareketleriyle koşuya hazırlandı.

Başkan Akpolat’ın start vermesiyle yarışa ilk önce patenciler başladı daha sonra da yaklaşık 1000 sporcu 10 kilometrelik parkuru tamamlamak için yarıştı. Trafiğe kapalı alanda gerçekleşen koşuda ilk önce Bebek Parkı’na doğru koşan sporcular ardından Ortaköy sahiline yöneldi. Ortaköy’e ulaşan sporcular tekrar koşunun başlangıç yeri olan Cemil Topuzlu Parkı’na doğru koşarak 10 Km’lik parkuru bitirdi. Bebek 10k koşusu sonrasında dereceye girenlere madalya ve kupaları Başkan Akpolat ve Beşiktaş Belediyesi Başkan yardımcıları tarafından verildi.

Erkeklerde yarışın birinciliğini Getaye Fisseha Gelaw 28:35’lik derecesiyle kazanırken, ikinciliği Sımon Kıruthı Muthonı üçüncülüğü ise Murat Emektar kazandı. Kadınlarda ise Milli Sporcu Şilan Ayyıldız birinciliği kazanırken ikinciliği Damla Çelik üçüncülüğü ise Burcu Subatan 33:29 ile ipi göğüsleyen isim oldu. Paten erkeklerde 17:36’lık derecesiyle Milad Salehi birinciliği kazanırken ikinciliği Ahmet Kepür, üçüncülüğü ise Ata Sadegh Abedin kazandı. Paten kadınlarda ise birinciliği Niloufar Mardani ikinciliği Dorsa Shahriari üçüncülüğü 22:34’lük dereceyle Dilek Paksoy kazandı.

ÖZEL TASARLANMIŞ MADALYA, KUPA VE PARA ÖDÜLÜ VERİLDİ

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun kovid-19 Yönergesine uygun olarak düzenlenen organizasyonda Kadın ve Erkek genel kategorilerinde kürsüye çıkan herkese özel tasarlanmış madalya, kupa ve para ödülü verildi. Paten yarışmasında dereceye giren ilk üç kadın ve erkek sporculara kupa, madalya, hediye çeki ve sürpriz hediyeler dağıtıldı.

“SPORU BEŞİKTAŞ’IN KILCAL DAMARLARINA YAYMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Koşu öncesi açıklamalarda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Beşiktaş’ta spor festivali düzenledik. Bugün festivalimizin son günü. Etkinliğimiz büyük ilgi gördü. Ben de bu etkinlikte koşacağım. Sporu ve sporcuyu önemsiyoruz. Sporu Beşiktaş’ın kılcal damarlarına yaymaya çalışıyoruz. İyi yaşamı destekleyen bu tip spor faaliyetlerimize devam edeceğiz.” dedi.