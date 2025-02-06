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Beşiktaş'ta kar mesaisi başladı

Beşiktaş'ta kar mesaisi başladı
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Beşiktaş Belediyesi ekipleri, İstanbul’da beklenen kar yağışı öncesi ilçe genelinde tüm hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuza geçti.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, saha ekiplerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Şişman, yaptığı açıklamada: “Beşiktaş’ta karla mücadeleye hazırız. Buzlanmaya karşı önlemlerimizi aldık ve yolların açık tutulması için 300 personelimiz, 80 araç ve iş makinemizle görev başındayız. Komşularımızın güvenliği için 7/24 çalışıyoruz” dedi.

AKOM’un uyarıları doğrultusunda hazırlıklarını hızlandıran Beşiktaş Belediyesi, olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı ilçe genelinde ekiplerini konumlandırdı. 300 personel ve 80 iş aracıyla 7/24 sahada olacak ekipler, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve günlük yaşamın aksamaması için kesintisiz mesai yapacak. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman da çalışmaları yakından takip ederek ekiplerden düzenli bilgi alıyor.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi
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