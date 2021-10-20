Beşiktaş'ta Muhtarlar Günü kutlandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Beşiktaşlı muhtarlar ile bir araya geldi. Etiler Sanatçılar Parkı’nda düzenlenen kahvaltı organizasyonda konuşan Başkan Rıza Akpolat, özverili çalışmaları ve destekleri için tüm muhtarlara teşekkür etti.

19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında önce sabah saatlerinde Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde resmi bir tören düzenlendi. Törene, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yanı sıra Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Törenin ardından, muhtarlar Etiler Sanatçılar Parkı’na geçerek Başkan Rıza Akpolat ile kahvaltıda buluştu. İlçe sakinlerinin taleplerini belediyeye hızlı bir şekilde ilettiği ve uyumlu bir şekilde çalıştıkları için Başkan Akpolat muhtarlara ayrı ayrı teşekkür ederek semt kartlarını takdim etti.

Rıza Akpolat, sorunlar karşısında iş birliği içerisinde süreçleri özveriyle yürüten tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutlayarak şu ifadeleri dile getirdi:

‘’Bugün mahalle muhtarlarımız, Beşiktaş Kaymakamımız Önder Bakan, ilçe protokolümüz, siyasi partilerin ilçe başkanları ile Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde Muhtarlar Günü törenimizi gerçekleştirdik. Ardından kahvaltıda bir araya geldik. Hayata geçirdiğimiz projelerimizde sürecin önemli bir paydaşı olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü kutlu olsun. Muhtarlarımıza Beşiktaş esnafımızdan indirimli alışveriş yapabilecekleri Semt Kartlarını da takdim ettik.’’