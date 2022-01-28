Beşiktaş'ta ''Sömestir Çocuk Festivali''ne minikler yoğun ilgi gösterdi

Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği ‘Sömestir Çocuk Festivali’ birbirinden renkli ve keyifli etkinliklerle başladı. Atölyelerde doyasıya eğlenen çocuklar aileleriyle birlikte tatilin tadını çıkardı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Akatlar Kültür Merkezi’ndeki festivali ziyaret ederek minik dostlarıyla beraber etkinliklere katıldı.

Beşiktaş Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencilerin keyifli ve verimli bir şekilde vakit geçirebilmesi için ‘Sömestir Çocuk Festivali’ düzenliyor. Akatlar Kültür Merkezi’nde dün başlayan festivale miniklerin ilgisi yoğun oldu. Saat 11.00'de başlayıp gün boyu süren atölye ve etkinliklere 6-12 yaş arasındaki tüm çocuklar ücretsiz olarak katılabiliyor. Bilim atölyesi, çocuk tiyatrosu, karikatür etkinliği, resim atölyesi ve Planetaryum etkinliklerinden oluşan festivalde çocuklar hem eğleniyor hem de birçok konuda bilgi sahibi oluyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da minik dostlarıyla beraber etkinliklere katıldı. Başkan Akpolat Bilim Atölyesi’nde çeşitli karışımlardan elde edilen ‘’Köpük Deneyini’’ çocuklarla beraber merakla takip etti. Akpolat, daha sonra fizik atölyesinde miniklerle birlikte Spektroskop’u ışığa doğru tutarak yansıyan gökkuşağını izledi. Karikatür ve resim atölyelerini de ziyaret eden Akpolat çocuklarla sohbet ederek bol bol fotoğraf çektirdi.

Başkan Akpolat, herkesi ‘Sömestir Çocuk Festivali’ne’ davet ederek şu ifadeleri kullandı:

‘’Akatlar Kültür Merkezi’mizde ‘Beşiktaş Sömestir Çocuk Festivali’ başladı. Tüm çocukları 3 Şubat’a kadar etkinliklerimize ve tiyatro gösterilerimize davet ediyorum. Detaylar: besiktas.bel.tr’’