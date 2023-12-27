  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kadın girişimcilerle buluştu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kadın girişimcilerle buluştu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kadın girişimcilerle buluştu
Güncelleme:

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede yaşayan girişimci kadınlarla bir araya geldi. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata dahil olmaları için ilk günden bu yana çalıştıklarını ifade eden Başkan Çalık, “Kadınların yaptığı her işi destekleme felsefesiyle yola çıkan bir ekibiz. İlk günden beri de bu anlayışımızla çalışmaya devam ediyoruz. Üreten tüm başarılı kadınları tebrik diyorum” dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ilçede yaşayan girişimci kadınlar ile Yaşam Vadisi’nde bir araya geldi. Görüşmede kadınların başarı hikâyelerini dinleyen Başkan Çalık, kendilerine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımı için ilk günden bu yana çalıştıklarını ifade eden Başkan Çalık, yeni projelerle bu desteği sürdüreceklerini söyledi. Girişimci kadınlar ise Başkan Çalık’a kendilerini ağırladıkları ve verdiği destek için teşekkür etti.

“Üreten tüm başarılı kadınları tebrik diyorum”

Beylikdüzü’nde girişimci kadın sayısının artmasından dolayı oldukça memnun olduğunu belirten Başkan Çalık, “Kadınların yaptığı her işi destekleme felsefesiyle yola çıkan bir ekibiz. İlk günden beri de bu anlayışımızla çalışmaya devam ediyoruz. Onların başarılı olduğunu görünce mutlu oluyoruz çünkü kadınlar mutlu olursa aile ve toplum da mutlu olur. Yeni açacağımız tesisler ve başlayacağımız projelerde kadınlara desteğimizi sürdüreceğiz. Üreten tüm başarılı kadınları tebrik diyorum” ifadelerini kullandı.

Etiketler Beylikdüzü Beylikdüzü Belediyesi Mehmet Murat Çalık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asgari ücrette son kulis: Erdoğan 1.000 TL'lik refah payı talimatı verdi Asgari ücrette son kulis: Erdoğan 1.000 TL'lik refah payı talimatı verdi Van Gölü'nde yatan tarih! Yazıların Türkçe çevirisine başlandı Van Gölü'nde yatan tarih! Yazıların Türkçe çevirisine başlandı Kabine toplantısı iptal edildi Kabine toplantısı iptal edildi İkinci el otomobilde ölümcül tuzak İkinci el otomobilde ölümcül tuzak Asgari ücret toplantısı sona erdi: Bakan Işıkhan açıklama yapacak Asgari ücret toplantısı sona erdi: Bakan Işıkhan açıklama yapacak Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti İstanbul'da ambulansla uyuşturucu sevkiyatına suç üstü İstanbul'da ambulansla uyuşturucu sevkiyatına suç üstü Covid-19 için yıllar önce uyarmıştı: Bill Gates'in 2024 kehanetleri belli oldu Covid-19 için yıllar önce uyarmıştı: Bill Gates'in 2024 kehanetleri belli oldu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar! Koşarak gelip atladı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar! Koşarak gelip atladı Bir ülke felaketi yaşıyor! Binlerce ev sular altında kaldı Bir ülke felaketi yaşıyor! Binlerce ev sular altında kaldı