  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Beylikdüzü Belediyesi öğrenciler için görev başında

Beylikdüzü Belediyesi öğrenciler için görev başında

Beylikdüzü Belediyesi öğrenciler için görev başında
Güncelleme:

Yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesi ilçedeki okulların bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan Beylikdüzü Belediyesi, ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için de gerekli önlemleri aldı. Zabıta ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki geçişlerde öğrencilere yardımcı olurken kantinlerde de denetimler yapıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi ilçedeki okullardaki gerekli tüm çalışmalarını tamamladı. Bakım, onarım, peyzaj ve dezenfeksiyon gibi işlemler ekiplerce titizlikle yürütülürken talepler doğrultusunda okullara fonksiyonel alanlar da kazandırıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan okullarda, boyama ve ıslak hacim yenileme gibi bakım ve onarım çalışmalarını yürütürken Park ve Bahçeler Müdürlüğü; peyzaj düzenlemeleri, ağaç dikimi, çim biçimi, yabani ot temizliği ve budama işlemlerini gerçekleştirdi. Çocukların sağlıklı ortamlarda eğitimlerini sürdürmeleri için Veteriner İşleri Müdürlüğü haşere ilaçlaması ve dezenfeksiyon çalışmalarını yaparken Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, okul bahçelerinin yıkanarak temizlenmesini sağladı.

 Zabıta ekipleri gerekli tüm çalışmaları yürütüyor

 Öte yandan ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için de gerekli önlemler alındı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki okulların önünde trafik akışını düzenleyerek ışıklardan, yaya geçitlerinden veya kavşaklardan geçişlerde öğrencilere yardımcı oluyor. Ekipler aynı zamanda okul kantinlerinde de çocukların güvenli şekilde gıdaya erişebilmesi için gerekli tüm denetimleri yaptı.

Etiketler Beylikdüzü Beylikdüzü Belediyesi Mehmet Murat Çalık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sular çekildi, cesetler ortaya çıktı! Uydu görüntüleri felaketi gözler önüne serdi
Böcekler depremzede ailenin vücutlarını istila etti
Yasak aşk camda bitti! Yardımına itfaiye yetişti
Prof. Dr. Ercan İstanbul, İzmir ve Mersin'in deprem riskini açıkladı
Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın
Antalya'da tüyleri diken diken eden cinayet
Survivor All Star'da 10'uncu yarışmacı da belli oldu
Öğretmenlerin ek ders ücretlerine ek zam geldi
Emekliye tek seferlik 3'üncü ikramiyede rakam belli oldu
İslam Memiş altın ve dolar için tarih vererek uyardı