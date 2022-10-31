Beylikdüzü Belediyesi’nden bir ilk

Bünyesinde senfoni orkestrası barındıran ilk ilçe belediyesi olma özelliğine sahip Beylikdüzü Belediyesi, bir ilke daha imza atarak ‘Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası Etkinlik Merkezi ve Müzik Akademisi’ni düzenlenen törenle hizmete açtı.

Bünyesinde senfoni orkestrası barındıran ilk ilçe belediyesi olma özelliğine sahip Beylikdüzü Belediyesi, bir ilke daha imza atarak ‘Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası Etkinlik Merkezi ve Müzik Akademisi’ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Cumhuriyet’in 99. yılına ithafen açılışı yapılan merkez ile ilçeye yeni bir kültür- sanat alanının daha kazandırıldığını dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde ortak yaşamı kurarken sanattan güç ve ilham almaya, tüm komşularımızı kültür ve sanat faaliyetlerinde buluşturmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Sanata ve sanatçıya verdiği destekle öne çıkan Beylikdüzü Belediyesi, yeni bir kültür- sanat alanını daha ilçeye kazandırdı. Bünyesinde senfoni orkestrası barındıran ilk ilçe belediyesi olma özelliğine sahip Belediye aynı zamanda, bir ilke daha imza atarak onlara özel mekan yapan tek belediye de oldu. Cumhuriyet’in 99. yıldönümüne ithafen hizmete açılan ‘Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası Etkinlik Merkezi ve Müzik Akademisi’nde, Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çok Sesli Gençlik Korosu, prova ve konserlerini gerçekleştirecek. Haftanın 7 günü açık olacak merkezden, müzik yapmak isteyen 7 den 70 e tüm vatandaşlar da yararlanabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen, 6 dönümlük alan üzerine kurulu merkezde ayrıca, yeşil alanlar, açık spor alanları ve amfi de bulunuyor.

“Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası Etkinlik Merkezi Ve Müzik Akademisi Açıldı”

Açılışta yaptığı konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün müziğe olan tutkusu ve desteğinin kendilerine yön gösterdiğini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Müzik Atamızın en önemli tutkularından biriydi. Cumhuriyet kurulduktan kısa bir süre sonra Musiki Muallim Mektebi kuruldu. Bununla yetinilmeyip yine o yıllarda sanatçı ve müzik öğretmeni yetişmesi için Avrupa’nın önemli kültür şehirlerine yetenekli gençler gönderildi. Fikirler ve devrimler sanatla yayılır prensibiyle hareket edildi. Kültürün ana unsuru sanattır. Biz de Atamızdan aldığımız ilhamla Beylikdüzü’nün dört bir yanını 2014’ten bu yana sanatla iç içe yapmaya gayret ediyoruz. Sanatın tabana inmesi, Beylikdüzü’nün evlatlarıyla yapılıyor olması bizim için ayrı bir değer. Beylikdüzü bundan sonra da sanatçı gençleriyle anılmaya devam edecek. 170 kişilik dev bir korodan bahsediyoruz. Kız çocuklarımızın çoğunlukta olduğu bir koro. Gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

“Beylikdüzü’nde ortak yaşamı kurarken sanattan güç ve ilham almaya devam edeceğiz”

Müzisyen olmak isteyen gençlere tavsiyelerde de bulunan Başkan Çalık, “İlk öğrenmeniz gereken şey sadece yetenekli olmak değil, iyi bir ahlaka da sahip olmanız gerektiğidir. Müzik yapmak detaylara dikkat etmeyi gerektirir ve problem çözme becerisini geliştirir. İş birliği yapmayı öğrenir, büyük bir topluluğun parçası olursunuz. Orkestralarda bulunan çocuklar diğer arkadaşlarını da gözetir ve birbirlerini dinlerler. Tam da bu tanımlarıyla Gençlik Senfoni Orkestrası ne kadar da Cumhuriyetimizin faziletlerine benziyor değil mi? Cumhuriyet’imizin 99. yılının kutladık artık, 100. yılı içindeyiz. Bundan sonra yapacağımız her şey Cumhuriyet’imizin 100 yılına yakışır olmalı. Gazi’nin ışığından ayrılmadan işlerimizi hayata geçireceğiz. Bu kadim toprakları, bir olarak ikinci yüzyıla en hazır hale getireceğimize eminim. Aynı azim ve kararlılıkla bir arada durmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden gençlerimizin sanatla ilgilenmesi elzem. Müziğe dair tüm kurslarımızı da bu çatı altında toplayacağız. Merkezde aynı zamanda farklı kültürel performanslar sergilenecek, atölyeler ve sergiler de düzenlenecek. Beylikdüzü’nde ortak yaşamı kurarken sanattan güç ve ilham almaya, tüm komşularımızı kültür ve sanat faaliyetlerinde buluşturmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“İstanbul’da bir rol model burası”

Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’nın kurulmasında büyük emeği olan İBB Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ise “Binayı görünce çok heyecanlandım. Gençlik senfoni orkestrasının bir merkezinin olması inanılmaz bir durum. İstanbul’da bir rol model burası ve çok büyük bir boşluğu dolduruyor. Bunun içinde olmak çok kıymetli. Emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek az. Bu ailenin ferdi olmaktan dolayı çok mutluyum.” şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Çalık, katkılarından dolayı Liv Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez Aydın'a teşekkür ederek çiçek plaket takdiminde bulundu. Açılışın ardından 13 kişilik kadrosuyla ilk kez sahne alan Beylikdüzü’nün yeni gençlik pop orkestrası Beylikdüzü Bing Band ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çok Sesli Gençlik Korosu izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.