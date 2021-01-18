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  4. 18 Ocak 2021 17:09

Beylikdüzü Belediyesi'nden yoğun kar mesaisi

Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, 21 araç gereç ve 78 personelle 7/24 hizmet vermeye devam ederken Veteriner İşleri Müdürlüğü 45 noktada besleme yaparak soğuk hava şartlarında da sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor.

Beylikdüzü Belediyesi'nden yoğun kar mesaisi
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İstanbul’da etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası Beylikdüzü Belediyesi çalışmalara hızla başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde ulaşımın sekteye uğramaması ve olası kaymaları engellemek amacıyla 21 araç gereç ve 78 personeliyle 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşları, siteler, özel konutlar ve bölge geneli faaliyetlerde olmak üzere şimdiye kadar toplamda 216 ton tuz kullanıldı. Hafta sonu kar yağışının ve soğuğun etkili olmasıyla sokak hayvanları için çalışmalarını hummalı bir şekilde yürüten Veteriner İşleri Müdürlüğü ise ilçe genelinde yapılan rutin beslemelerin yanı sıra yaklaşık 45 noktada iki akşam boyunca 500 kg kuru mama ve 250 kg hayvansal ürün dağıtımı gerçekleştirdi. Dörder kişilik iki ekip halinde yapılan besleme işlemlerinin yanı sıra arazi kontrolleri de yapılırken nöbetçi veteriner hekim ihtiyacı olan hayvanlara gerekli uygulamaları yaptı.

 Başkan Çalık çalışmaları yakından takip etti

 Gece mesaisinde olan çalışma arkadaşlarını ziyaret ederek çalışmaları yakından takip eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kar yağışına karşı hafta sonu yoğun bir mücadele veren çalışma arkadaşlarımı ziyaret ettim. Kar, etkisini kaybetmiş olsa da, arkadaşlarımız buzlanmaya karşı çalışmalarına devam edecek. Sahada emek veren emekçilerimize güç, kuvvet ve kolaylık diliyorum. Vatandaşlarımızın zorluk yaşamaması için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

 

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