Beylikdüzü Belediyesi'nden yoğun kar mesaisi

İstanbul’da etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası Beylikdüzü Belediyesi çalışmalara hızla başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde ulaşımın sekteye uğramaması ve olası kaymaları engellemek amacıyla 21 araç gereç ve 78 personeliyle 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşları, siteler, özel konutlar ve bölge geneli faaliyetlerde olmak üzere şimdiye kadar toplamda 216 ton tuz kullanıldı. Hafta sonu kar yağışının ve soğuğun etkili olmasıyla sokak hayvanları için çalışmalarını hummalı bir şekilde yürüten Veteriner İşleri Müdürlüğü ise ilçe genelinde yapılan rutin beslemelerin yanı sıra yaklaşık 45 noktada iki akşam boyunca 500 kg kuru mama ve 250 kg hayvansal ürün dağıtımı gerçekleştirdi. Dörder kişilik iki ekip halinde yapılan besleme işlemlerinin yanı sıra arazi kontrolleri de yapılırken nöbetçi veteriner hekim ihtiyacı olan hayvanlara gerekli uygulamaları yaptı.

Başkan Çalık çalışmaları yakından takip etti

Gece mesaisinde olan çalışma arkadaşlarını ziyaret ederek çalışmaları yakından takip eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kar yağışına karşı hafta sonu yoğun bir mücadele veren çalışma arkadaşlarımı ziyaret ettim. Kar, etkisini kaybetmiş olsa da, arkadaşlarımız buzlanmaya karşı çalışmalarına devam edecek. Sahada emek veren emekçilerimize güç, kuvvet ve kolaylık diliyorum. Vatandaşlarımızın zorluk yaşamaması için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.