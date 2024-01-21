Beylikdüzü Belediyesi’nin yarı yıl şenliği başladı

Beylikdüzü Belediyesi’nin ara tatile giren çocuklar için hazırladığı Yarıyıl Şenliği başladı. Atölye çalışmalarından sinema ve tiyatro gösterimlerine kadar birçok etkinliğin ücretsiz olarak sunulduğu şenliğe gelen öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için hazırladığı Yarıyıl Şenliği renkli görüntülerle başladı. Atölye çalışmalarından sinema ve tiyatro gösterimlerine kadar birçok etkinliğin ücretsiz olarak sunulduğu şenliğe gelen öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Etkinliklere karneleriyle gelen öğrencilere kitap hediye edildi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Özgecan Aslan Kültür Merkezi, Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi, Melisaİşleyen Çocuk Kütüphanesi ve Galeri Beylikdüzü olmak üzere 6 ayrı merkezde gerçekleşen etkinliklerde çocuklar, sinema, dans, ebru atölyesi, ahşap ve taş boyama atölyeleri ile tatilin ilk gününde doyasıya eğlendi. 4 Şubat Pazar gününe kadar sürecek etkinliklerde çocuklar ayrıca tiyatro, konser, sihirbaz gösterileri, yaratıcı drama, zeka oyunları, kukla ve pandomim gösterileri, robotik kodlama ve oyun alanları ile yarı yıl tatilinde hem eğlenip hem öğrenecek

“Çocuklar için güzel etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz”

6 farklı merkezde yapılan etkinliklerle çocukların yarı yıl tatillerini dolu dolu geçireceklerini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Çocuklar için hemen her etkinliği planlayıp düzenledik. Bu tatilde çocuklarımızın güzel vakit geçireceğinden eminim. Çocukların mutlu olması için çalışmaya onlar için güzel etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Tüm yarıyıl programları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, belediyenin internet sitesi www.beylikduzu.istanbul ve sosyal medya adreslerini ziyaret edebilir.