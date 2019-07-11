Beylikdüzü Klasik ''Vadide Vals Adımları'' konseri ile başlıyor

Bu yıl ‘Türk Bestecileri’ ana temasıyla 16 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında Yaşam Vadisi’nde düzenlenecek Beylikdüzü Klasik’te birbirinden değerli sanatçılar, klasik müzik severlerle buluşacak.

5. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, Yaşam Vadisi’nde başlıyor. Sanat yönetmenliğini Figen Ayhan Karakelle’nin yaptığı Beylikdüzü Klasik, 16 Temmuz akşamı, saat 21.00’de, dünyaca ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın ve Aşkın Ensemble’ın ‘Vadide Vals Adımları’ konseri ile açılış yapacak. Dede Efendi’nin Yine Bir Gülnihal’ı besteleyerek başlattığı Türk valsleri dönemi ve günümüze kadar gelen vals yolculuğu, Cihat Aşkın’ın keyifli anlatımı ve soprano Görkem Ezgi Yıldırım’ın eşliği ile izleyicilerle buluşacak.

Dünyaca Ünlü Piyanist Gülsin Onay Beylikdüzü Klasik’te

Beylikdüzü Klasik, 17 Temmuz’da ünlü piyano sanatçısı Gülsin Onay’ı ağırlayacak. ‘Vadide Siyah Beyaz Gece’ adlı konserde, ustalıkla çaldığı Adnan Saygun eserlerinin yanı sıra piyano repertuvarının sevilen eserlerini de seslendirecek Gülsin Onay, dinleyicilere büyülü bir gece yaşatacak.

Beylikdüzü Gençlik Senfoni’den Türk Bestecileri Gecesi

19 Temmuz’da Beylikdüzü’nün yetenekli ve genç müzisyenlerinden oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası dinleyicisi ile buluşacak. Gençlik Senfoni Orkestrası, ‘Vadiden Anadolu’ya’ adlı konserde, Türk bestecilerine ait eser ve düzenlemelerin melodileri eşliğinde, dinleyicileri, keyifli bir Anadolu gezintisine çıkaracak.

Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Korosu’ndan Muhteşem Konser

Beylikdüzü Klasik, 20 Temmuz akşamı Kuvayi Milliye’den Kurtuluş’a adlı gala konseriyle sona erecek. Türkçe’nin büyük ozanı Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı ve besteci Muammer Sun’un Kurtuluş ve Cumhuriyet film müziklerinin bir araya geldiği, 19 Mayıs 1919’un 100. yılı onuruna verilecek görkemli gala konserinde, Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Korosu, İstanbullular’a muhteşem bir konser verecek. Şef Cem’i Can Deliorman yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası’na, Volkan Akkoç’un şefliğini yaptığı Avrasya Korosu’nun yanı sıra, soprano Görkem Ezgi Yıldırım solist; Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları Serap Sağlar, Gaye Filiz Alacacı, Olcay Kavuzlu ve Okan Şenozan ise anlatıcı olarak eşlik edecek.

TARİH: 16 Temmuz 2019, Salı

SAAT: 21:00

YER: Yaşam Vadisi 1. Etap Etkinlik Alanı

ADRES: Adnan Kahveci Mahallesi - Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Kışla Caddesi ve Derviş Eroğlu Caddesi arası Beylikdüzü - İstanbul