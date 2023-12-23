  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Beylikdüzü sporda şiddete ''hayır'' dedi

Beylikdüzü sporda şiddete ''hayır'' dedi

Beylikdüzü sporda şiddete ''hayır'' dedi
Güncelleme:

Beylikdüzü Belediyesi spor müsabakalarında yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla “Sporda Şiddete Hayır” konulu bir söyleşi düzenledi. Spor camiasının önemli isimlerinin konuk olduğu söyleşide sporda şiddetin, eğitim ve hoşgörü ile çözülebileceğine vurgu yapıldı.

 Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü spor müsabakalarında yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla “Sporda Şiddete Hayır” konulu bir söyleşi programı düzenledi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi’nde düzenlenen söyleşiye Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi ve Spor Komisyonu Başkanı Ali Mesut Çelik, ilçe protokolü, futbol kulübü yöneticileri ve sporcular katıldı. Söyleşinin moderatörlüğünü A milli takımı eski yardımcı antrenörü Nedim Yiğit üstlendi. Eski UEFA kokartlı hakem Serkan Çınar, eski milli takım mentörü Prof. Dr. Turgay Biçer ve eski milli takım futbolcusu Tuncay Soyak’ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte son zamanlarda spor müsabakalarında yaşanan şiddet ve buna yönelik çözüm önerileri ele alındı.

 “Sporda şiddet sorunu eğitimle çözülecektir”

 Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, program sonunda yaptığı konuşmada Türkiye’de sporcuların yanı sıra seyircinin de şiddete başvurduğunu vurgulayarak, “Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kitlesel sporlar bir sosyalleşme aracıdır. Bu sosyalleşme aracı kitlesel olarak yapılınca da siyasetin ve toplumun ilgisini çekiyor. Hatta çoğu zaman provoke edilmeye açık oluyor ve bunun da yansıması maalesef şiddet olarak dönüyor. İnşallah eğitimle şiddet sorunları çözülecek ve spor çok daha keyifli olacaktır. Burada futbol kulübü başkanlarımız ve genç sporcularımız var herkese katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha Beylikdüzü’nden sporda şiddete hayır diyoruz” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Etiketler Beylikdüzü Beylikdüzü Belediyesi Mehmet Murat Çalık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Lise ve ortaokullardaki derste skandal ifadeler: ''Bunun adı sapkınlık'' Lise ve ortaokullardaki derste skandal ifadeler: ''Bunun adı sapkınlık'' Otoyolda sis faciası: Ölü ve yaralılar var Otoyolda sis faciası: Ölü ve yaralılar var İşte ilçe ilçe İstanbul'daki kira artış oranları İşte ilçe ilçe İstanbul'daki kira artış oranları İstanbul'da CHP'li isme silahlı saldırı İstanbul'da CHP'li isme silahlı saldırı Kuzey Irak'ta 6 evladımız şehit düştü Kuzey Irak'ta 6 evladımız şehit düştü AK Parti Kadın Kolları Başkanı saçmaladı, Erdoğan müdahale etti AK Parti Kadın Kolları Başkanı saçmaladı, Erdoğan müdahale etti Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Hadise'den ''küslük bitti'' pozları! Güzellikleri baş döndürdü Hadise'den ''küslük bitti'' pozları! Güzellikleri baş döndürdü İstanbul'da kiralara isyan eden TCMB Başkanı'nın Bodrum'daki çok özel evi ortaya çıktı İstanbul'da kiralara isyan eden TCMB Başkanı'nın Bodrum'daki çok özel evi ortaya çıktı Ford'un SUV'ları kıskandıracak elektriklisi iddialı fiyatıyla Türkiye'de Ford'un SUV'ları kıskandıracak elektriklisi iddialı fiyatıyla Türkiye'de