Beylikdüzü Vira Kavşağı'ndaki trafik sorunu çözüldü

Yeni yapılaşma ve nüfus artışıyla birlikte Beylikdüzü’nün trafik açısından en kaotik noktalarından biri haline gelen Vira Kavşağındaki trafik sorunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenleme ile çözüldü.

40 metre çapında 2 şeritli kavşak, 120 metre 3 şeritli hale getirilerek bir yıldan kısa bir sürede hizmete açıldı. Kavşağın açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Yaklaşık 14 yıldır burada insanlara trafik sıkıntısı çektiren bir kavşak noktasıydı. Bu sayede Yaşam Vadisi de D-100 Karayolu’ndan sahile kadar kesintisiz inmiş oldu” dedi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise “Vira kavşağı Beylikdüzü’nün trafik açısından en kaotik noktalarından birisiydi. Özellikle işe gidiş dönüş saatlerinde çok ciddi yoğunlaşıyordu. İnsanlarımızın yaşam kalitesini düşürüyordu. Hayata geçirilen bu yeni kavşak düzenlemesiyle trafik akışı rahatladı” diye konuştu.

Beylikdüzü’ndeki 6 aksı birbirine bağlamasıyla büyük önem taşıyan Vira Kavşağındaki trafik sorunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenleme ile çözüldü. Beylikdüzü’nün trafik yükünü taşıyan kavşak genişletilerek yeni yollar yapıldı. Kavaklı ve Barış Mahallelerini birbirine bağlayan kavşağın açılışı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avcılar Beledye Başkanı Turan Hançerli, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş ile çok sayıda kişinin katılımıyla yapıldı.

“Engelleri kaldıran bir çalışma oldu”

Vira Kavşağı’nın trafik sorununu büyük ölçüde çözeceğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Vatandaşın önüne bir engel değil aksine o engelleri kaldıran bir çalışma oldu. Yaklaşık 14 yıldır burada insanlara trafik sıkıntısı çektiren bir kavşak noktasıydı. Bu çalışmayla Yaşam Vadisi de D-100 Karayolu’ndan sahile kadar kesintisiz inmiş oldu” ifadelerini kullandı

“Sefaköy-Beylikdüzü hattını da bitireceğiz”

Açılışta yaptığı konuşmasında Sefaköy-Beylikdüzü Metro hattının engellemesi sürecine de değinen Başkan İmamoğlu, “Ekrem İmamoğlu’nu engellemiyorsunuz, dört milyon insanı engelliyorsunuz. Ama bu yerel seçim bitecek. Beylikdüzü metrosu konusunu da çözüme kavuşturacağız göreceksiniz. Tıkır tıkır yolumuza devam edeceğiz. İnanın Sefaköy-Beylikdüzü hattını da bitireceğiz Hızray ile Beylikdüzü'nü Sabiha Gökçen'e de biz bağlayacağız” diye konuştu

“Beylikdüzü elde ettiği kazanımlardan asla vazgeçmeyecek”

İmamoğlu’nun İBB Başkanı olmasının ardından Beylikdüzü’nün yeni yatırım ve düzenlemelerle hak ettiği değeri gördüğünü ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Vira kavşağı Beylikdüzü'nün trafik açısından en kaotik noktalarından birisiydi. Özellikle işe gidiş dönüş saatlerinde çok ciddi yoğunlaşıyordu. İnsanlarımızın yaşam kalitesini düşürüyordu. Hayata geçirilen bu yeni kavşak düzenlemesiyle trafik akışı rahatladı. Getirilen çözüm sayesinde Yaşam Vadisi'nin denizle bağlantısı da kesintisiz hale getirildi. Bazılarının söylediğinin aksine, Vira Kavşağı tam da vaadedilen süre içerisinde bitirildi. Bir kez daha Ekrem Başkanıma ve onun kıymetli yol arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yanılıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz, yanlışa düşüyorsunuz”

Beylikdüzü-Sefaköy metrosunun Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmamasını eleştiren Başkan Çalık, “Tam 12 bin 41 projeye onay verildi ancak İstanbul Büyükşehir Belediyemizin projesini hazırladığı, finansmanını ayarladığı Sefaköy-Beylikdüzü metrosu maalesef yine onaylanmadı. Burada Ekrem Başkanı mı cezalandırıyorlar? Mehmet Murat Çalık'ı mı cezalandırıyorlar? Hayır. Bu kentte yaşayan, bu bölgede yaşayan 4 milyon insanımızı cezalandırıyorlar. 16 milyon İstanbulluyu cezalandırıyorlar. Beylikdüzü'nde yaşayan insanların susup bir kenarda oturacağını düşünüyor olabilirler. Ben buradan o düşünce içerisinde olan arkadaşlarımın gözlerinin içine bakarak şunları söylemek istiyorum. Yanılıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz, yanlışa düşüyorsunuz. Bu kentin hiçbir evladını cezalandıramazsınız. Onların ulaşım haklarını gasp ederseniz, onların oyunu değil sadece ahını alırsınız. Ekrem Başkanımızın büyük bir çaba ve gayretle tüm kaynaklarını temin ettiği hükümetin cebinden tek bir kuruş bile çıkmamasına rağmen, onay vermediğiniz Beylikdüzü metrosunu bu kentin tüm yurttaşlarına tek tek nezaketle ve zarafetle anlatacağım. Nezaketle ve zarafetle direnişimizi yapacağız ve bu kentin hakkı olan metroyu da söke söke bu kente getireceğiz, kazandıracağız. Ekrem Başkanımızdan aldığımız bayrağı asla yere düşürmeyen vicdan rahatlığıyla söyleyebilirim ki, başaracağız ve kazanacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. 100 yıllık cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Gazi Mustafa Kemal. Atatürk'ün ve onun bize emanet ettiği bütün değerleri savunmaya devam edeceğiz. Nasıl ki Cumhuriyet hepimizi bir ortak ülke etrafında birleştirdiyse 100. yıla özel Vira Kavşağımızda bizi doğru şehircilik ve doğru şehircilik felsefesinde buluşturacaktır. Yeni kavşağımızın tüm Beylikdüzü'nde yaşayan komşularımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“İstanbul başardı, hep birlikte başardık”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ise “Modern ve güvenli bir ulaşım altyapısıyla Beylikdüzü’nü geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Özellikle ilçenin güneyinde yeni yapılaşma ve nüfus artışı da dikkate alındığında Vira Kavşağının yenilenmesi çok daha önem kazanmaktaydı. Mevcutta bulunan 40 metre çapında ve 2 şeritli döner kavşak yerine 120 metre çapında ve üç şeritten oluşan, bağlanan yollarla birlikte elli bin metrekarelik inşaat alanına yayılan devasa ve fonksiyonel yeni bir kavşağı bir yıldan kısa sürede tamamlayarak hizmete açmış durumdayız. Kavşak çapının artırılmasıyla kavşak depolama kapasitesi de arttırılmış ve bağlanan caddelerde oluşan kuyruklanmanın da önüne geçilmiştir. Bu güzel eserin Beylikdüzü ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul başardı, hep birlikte başardık” diye konuştu.