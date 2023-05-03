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Beylikdüzü yaz aylarına hazırlanıyor

Beylikdüzü yaz aylarına hazırlanıyor
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Beylikdüzü Belediyesi, ilkbahar ve yaz döneminin gelmesiyle birlikte ilçedeki bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına hız kazandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından bir yandan budama, dikim ve ilaçlama gibi çalışmalar yürütülürken bir yandan da parklardaki oyun grupları ve kent mobilyalarının onarımları yapılıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, ilkbahar ve yaz döneminin gelmesiyle birlikte bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alan, park ve mesire alanlarında ağaç ve çiçek dikimi, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, sulama, gübreleme ve ilaçlama çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Bununla birlikte ilçede bulunan havuz, biyolojik gölet ve parkların genel temizlikleri de düzenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca cadde, sokak ve park alanlarındaki kent mobilyaları ve oyun gruplarının tamir, bakım ve boyama işlemleri de devam ediyor.

 “Kent yaşamına katkı sağlamaya devam edeceğiz”

 Beylikdüzü’ndeki çalışmaları kent estetiğine uygun bir şekilde yürüttüklerini ifade eden Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Çağrı Çebi, “İlkbahar ve yaz döneminin gelmesiyle birlikte 10 mahallemizde gerekli tüm çalışmaları hızla tamamlıyoruz. Bakım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra mevcut park alanlarımızda çocukların güvenli bir şekilde oynaması ve ilçe sakinlerinin sağlıklı bir şekilde fiziksel aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri için de yenileme, tamir ve bakım işlemlerini sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırarak kent yaşamına katkı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Etiketler Beylikdüzü Beylikdüzü Belediyesi Mehmet Murat Çalık
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