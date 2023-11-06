Beylikdüzü'ne 5 günde 5 bin m2'lik park sözü

İlçeye yeni yeşil alanlar kazandırmayı sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, Marmara Mahallesi’nde 5 bin metrekarelik parkı, 5 gün gibi rekor bir sürede tamamlamak için çalışmalara başladı.

Marmara Mahallesi’ndeki saha gezisi sırasında komşularının taleplerine kulak veren Beylikdüzü Belediye

Başkanı Mehmet Murat Çalık, gelen park talebini geri çevirmedi. Bölge halkı ile arasında geçen keyifli bir

diyaloğun ardından Başkan Çalık, 5 bin metrekarelik parkı 5 gün içerisinde hızlıca hazırlayarak ilçeye

kazandıracaklarının sözünü verdi. Bunun üzerine rekor bir sürede yapımı tamamlanacak parkın çalışmaları

noter huzurunda başladı. Park; bin 345 m2’lik yürüyüş yolu, 270 m2’lik basket sahası, 435 m2’lik çocuk

oyun alanı ve fitness alanını içinde barındıracak.

“Parkı çocuklarla birlikte açacağız”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Komşularımızın Marmara Mahallemizdeki taleplerini

yerine getirmek adına şu an burada bir park inşa edeceğiz. 5 gün içerisinde parkımızı tamamlayarak

çocuklarımızla birlikte açacağız. Çalışmalarımıza başladık. İnşallah hafta sonuna da açılışını yapacağız”

ifadelerini kullandı.