Bilim Festivali’nde Bilim Deney Merkezi’ne büyük ilgi

‘Gelecek Eskişehir’den Geçecek’ sloganıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Bilim Deney Merkezi, 2-5 Mayıs tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Science Expo Fuarı’nda büyük ilgi gördü. Fuara büyük ilgi gösteren çocuklarla interaktif bir gösteri gerçekleştiren Bilim Deney Merkezi personeli, çocukların erken yaşta bilimle tanışmasının önemine vurgu yaptı.

Bilim Deney Merkezi olarak her yıl on binlerce misafir ağırladıklarını belirten bilim iletişimcileri, çocukların bilime ilgi duymaları için bir çok etkinlik ve atölye ile hizmet verdiklerini belirttiler.