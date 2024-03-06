Bodrum Belediye Başkan Adayı Mandalinci'ye vatandaştan büyük ilgi

Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Atatürk’ün gençliğe hitabesine atıfta bulunarak ''Atamın bana vermiş olduğu vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmek için, canımla, kanımla, dişimle çalışıyorum, parti örgütümle beraber sahada sıkmadık el, çalınmadık kapı bırakmıyorum'' dedi.

CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, seçim çalışmaları kapsamında Yalıkavak’ta pazar yerini ve sanayi sitesini ziyaret ettikten sonra Yalıkavak Seçim Ofisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Adayı Tamer Mandalinici’ye ziyaret ve açılışlarında, CHP Bodrum İlçe Başkanı, parti yönetim kurulu ve bölge belediye meclis üyesi adayları eşlik etti.

Programına pazar yerinden başlayan ve halkın ilgiyle karşıladığı Başkan Adayı Mandalinci, esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi, hayata geçirecekleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yeni pazar yerinin yaşanan birtakım sıkıntılar nedeniyle tamamlanamadığını belirten Mandalinci, en kısa sürede hayata geçirme sözü vererek “Yalıkavak’ın yeni dönemdeki en büyük avantajı, üç adayla belediye meclisinde temsil edilmeleri olacak. Meclis üyeleri sokakta ve ulaşılabilir olacaklar, sorunları bize iletecekler. Halkımızla, STK’larla birlikte sorunlara çözüm arayacağız. Ortak akılla, kalıcı çözümler üreteceğiz” diye konuştu.

Yalıkavak Sanayi Sitesi’nde esnafları dolaşan, Geriş Altı Mevkii Koruma Güzelleştirme ve Mendirek İskelesi Kayıkçıları Derneği’ni ziyaret eden Tamer Mandalinci, altyapı konusunun önceliğini vurguladı. Projelerini ve üretecekleri çözümleri anlatarak gelen soruları tek tek yanıtladı.

Nafile çaba içindeler

Ziyaretlerin ardından Yalıkavak Seçim Ofisi’nin açılışına geçen Mandalinci, kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Açılış programında konuşan CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, rakiplerinin afişlerde parti amblemlerini küçük kullanmalarına dikkat çekerek, "Bağımsız bir isimle seçime giriyor algısı yaratmaya çalışıyor. Siyasi logolarını büyüteçle bile zor görüyoruz. Seçimin Tamer Mandalinci, Ahmet Aras başkanımla Mehmet Tosun ve Aydın Aydının arasında geçiyor algısı yaratmaya çalışıyorlar. Hayır... Bu seçim AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi, HÜDAPAR ile Cumhuriyet Halk Partisi, Bodrum ittifakı arasında gerçekleşiyor. Sanki devleti kendileri yönetmiyor gibi, Bodrum'un su sorununu, trafik sorununu devletin çözeceğini söylüyorlar. Neden bugüne kadar çözmediniz? Siz sorunu çözmek istediğinde engel olan mı oldu?" diye konuştu.

Gösterilen ilgiye teşekkür eden Mandalinci, vatandaşın ve partisinin enerjisinin kendini daha motive ettiğini söyledi. 31 Mart'ta tarih yazacaklarını ifade eden Belediye Başkan Adayı Mandalinci, “İlçe başkanımla, kadın kolu ve gençlik kolumuzla beraber sımsıkı bağ içindeyiz. Öncelikli hedefimiz olan 31 Mart'taki seçime odaklandık. Önce Bodrum Belediyesini büyük bir başarıyla yeniden Cumhuriyet Halk Partisi ile buluşturacağız. Önümüzdeki 5 yılı örgütümüzde vatandaşlarımızla yurttaşlarımızla beraber tasarlayacağız. Bodrum için güzel adımları hep beraber atacağız ve aydınlık mutlu yarınlara hep beraber ulaşacağız.” dedi.

Atamızın verdiği vazife

1 Nisan'da Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı olacağını ifade eden Mandalinci bu vizyonun Bodrum’a yakışacağını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu vizyon, Atamızın kurduğu Türkiye'ye yakışacak. Atamız bizim yol göstericimiz bizim kurtarıcımızdır. Okullarımıza, kara tahtanın üzerinde Atamızın resmi, sağında ve solunda yazıtlar vardı. Biri İstiklal Marşımız ‘Korkma’ ile başlar, diğeri Atamızın Gençliğe Hitabesi ‘Ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir’ yazar. Ben şu anda Atamın bana vermiş olduğu vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmek için, canımla, kanımla, dişimle çalışıyorum. Parti örgütümle beraber sahada sıkmadık el, çalınmadık kapı bırakmıyorum. Yine söylüyorum; bizim Cumhuriyetle sorunu olanla, altı okla sorunu olanla kavgamız var. Bu kavgayı vermekten asla geri durmayacağız. Bodrum üzerine hayaller kuranların, çekirge gibi oradan orada sıçrayanların vatandaşın gözünde zerre kadar kıymeti yoktur. Bizler Cumhuriyet Halk Partililer dimdik ayaktayız, hiç kimseye, hiçbir kula karşı eğilmedik. Bir tek Allah’ın karşısında eğiliriz. Sizlere hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız. 31 Mart’a kadar vereceğimiz mücadele çok önemli ama asıl mücadele, Bodrum’un 56 mahallesinde 1 Nisan itibariyle başlıyor.

Bodrum belediyesinde yeni dönemle beraber tamamen bir imece usulü, yardımlaşmanın, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin öne çıktığı, her şeyin beraberce, birlikte ve bir paylaşım duygusuna yapıldığı dönem başlayacak.”



Konuşmalarının tamamlanmasının ardından Yalıkavk Seçim Ofsi’nin açılışı gerçekleştirilirken Başkan Adayı Mandalinci, tüm Bodrumluları bugün saat 17.00’de, Bodrum Merkez’de gerçekleştirilecek olan seçim ofisi açılışına davet etti.