Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Ata'nın huzurunda

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla heyeti ile birlikte Anıtkabir’e giderek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve yeni seçilen 10 CHP’li ilçe belediye başkanı ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesinin önüne geldi. Mozoleye çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’ın öncülüğünde gerçekleşen Anıtkabir ziyaretine Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci ile birlikte Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve ilçe başkanları katıldı.

Anıtkabir’de Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen protokolü temsilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Anıtkabir Özel Defteri’ne duygu ve düşüncelerini yazdı.

“Ata’mızın huzurunda görevimize fiilen başladık”

Başkan Mandalinci, yaptığı açıklamada bugün Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve CHP’li belediye başkanları ile beraber Anıtkabir’e ziyarette bulunduklarını ifade ederken şunları söyledi:

“Bu ziyarette büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, ilçe belediye meclis üyelerimiz ile beraber CHP ekibi olarak öncelikle Ata’mızı Anıtkabir’de ziyaret ettik. Ahmet Başkanımız bizlerin adına Anıtkabir Hatıra Defterini imzaladı ve hep beraber yemin ederek artık görevimize de fiilen Ata’mızın huzurunda da başlamış olduk.”

Başkan Tamer Mandalinci, Anıtkabir ziyaretinin ardından heyet ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Grup Toplantısına katılım sağladı.

“Kronikleşmiş sorunları, çözüme kavuşturmak için hazırız”

CHP Muğla milletvekilleri ile hem Muğla’nın sorunlarını hem de sorunlar için çözüm önerilerini yerinde konuşmak için de Ankara’da bulunduklarını ifade eden Başkan Mandalinci, “Çözümler için fikirler üretmekte ve bu fikirleri de sahada bölgemize uygulamakta asla geri adım atmayacağız. Daima ileri bir şekilde sorunlarımızın üzerine giderek kronikleşmiş bütün sorunları önümüzdeki 5 yılda çözüme kavuşturmak için hem büyükşehir belediyesi olarak hem de ilçe belediye başkanları olarak çok iyi hazırlandık ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.