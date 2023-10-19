Bodrum Belediyesi'nden geri dönüşüm çalışması: Elektronik atıklardan bilgisayara

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi tarafından kabul edilen elektronik atıkların geri dönüşüme kazandırılmasıyla alınan bilgisayarlar başarılı öğrencilere hediye ediliyor

Bodrum Belediyesi ile Art Geri Dönüşüm firması arasında imzalanan protokol kapsamında geri dönüşüme kazandırılan 3 bilgisayar Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde öğrencilere teslim edildi.

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan ve Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Serkan Kanik öncülüğünde teslim edilen bilgisayarlar, Bodrum Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Azad Baran Kaçuk’a, Bitez Gülümser Mehmet Danacı Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ayşegül Semercioğlu ve Mumcular Sitare Özkan İlkokulundan 3. sınıf öğrencisi Mehmet Deniz Başer’e verildi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, elektronik atıklar ve gerçekleştirdikleri uygulamalar hakkında bilgiler verirken “Geri dönüşümden elektronik atıkları topluyoruz ve firmaya veriyoruz. O firmadan da bu şekilde bilgisayar temin ediyoruz. Bu bilgisayarları da yaşadığımız kentteki derslerinde başarılı öğrencilerimize hediye ediyoruz. Bu, Başkanımız Ahmet Aras’ın genç kardeşlerimize bir hediyesidir” ifadelerini kullandı.

Protokol kapsamında yaklaşık bir yıldır tesise kabulü yapılan elektronik atıklar anlaşmalı olunan firmaya teslim edilerek karşılığında bilgisayara dönüştürülüyor. 1500 kg elektronik atık karşılığında, Bodrum Belediyesi’ne biri diz üstü biri masa üstü olmak üzere iki adet bilgisayar veriliyor. Teslim edilen sıfır bilgisayarlar da ihtiyaç doğrultusunda okullara ya da öğrencilere yardım amaçlı hediye ediliyor.

Kampanyaya destek olmak isteyenler elektronik atıklarını (televizyon, bilgisayar, yazıcı, telefon vb.) Konacık Mahallesinde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine teslim ederek ihtiyaç sahiplerine destek olabilir.