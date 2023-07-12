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Bodrum Belediyesi'nden plajlarda temizlik ve güvenlik çalışmaları

Bodrum Belediyesi'nden plajlarda temizlik ve güvenlik çalışmaları
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Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yarımada genelinde vatandaşların plajlardan ve denizden rahat bir şekilde faydalanabilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 11 mavi bayraklı plajın da aralarında bulunduğu toplam 77 plajda, 22 cankurtaran ve temizlik personeliyle birlikte günlük çalışmalarını gerçekleştiriyor. Plajlara vatandaşların ücretsiz kullanabileceği 2 binin üzerinde şemsiye yerleştirildi.

Soyunma kabinlerinin bakımını yapmak, cankurtaran kulelerini yenilemek, denizde şamandıra çekmek ve plaj alanında tesviye çalışmalarını tamamlamak gibi önemli faaliyetleri de gerçekleştiren ekipler, temizlik ve bakım çalışmalarını da rutin olarak denetleniyor.

Şemsiyelere Zarar Veriliyor

Belediye ekipleri tarafından bazı plajlarda şemsiyelere zarar verildiği, yeni şemsiyelerin çalındığı veya eskileriyle değiştirildiği tespit edildi. Konu ile ilgili belediye yetkilileri, vatandaşlardan şemsiyelere zarar verilmemesi ve daha sorumlu bir tavır sergilenmesi yönünde desteklerini beklediklerini ifade ettiler.

Cankurtaranlar Hayat Kurtarıyor

Plajlarda görevli cankurtaranlar tarafından 10 boğulma vakasına müdahale edilirken riskli yaş gruplarında bulunan ve riskli bölgelerde yüzen vatandaşlara da uyarılar yapılıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye olarak plajlarda güvenli ve temiz bir ortam sağlamak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade ederken, “Vatandaşlarımızın da bu çabalara destek vererek plajları temiz tutmaları ve ekipmanlara zarar vermemeleri önemli. Bodrum'un güzelliklerinden faydalanırken çevreye ve başkalarına saygı göstermek, keyifli ve güvenli bir yaz sezonu yaşamamızı sağlayacak.” diye konuştu.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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