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Bodrum Belediyesi'nden Yalıkavak'ta deniz dibi temizliği

Bodrum Belediyesi'nden Yalıkavak'ta deniz dibi temizliği
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Bodrum Belediyesi tarafından “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla başlatılan Deniz Dibi Temizlik Etkinliği, Yalıkavak Mahallesi İskelesinde devam etti

Bodrum’da koyların atıklardan arındırılması amacıyla başlatılan deniz dibi temizliğinin bu yılki üçüncü durağı Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi oldu. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonunda gönüllü dalış ekibi ile gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde, İnsansız Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı kullanılarak deniz yüzeyi temizliği de yapıldı.

Etkinliğe ilgili birim personelleri, gönüllü dalış ekibi ile Yalıkavak Muhtarı Ali Çınar katıldı.

Yalıkavak iskelesinde yaklaşık 2 saat süren deniz dibi temizliğinde; 122 kg cam, 32 kg plastik, 74 kg metal, 196 kg araba lastiği ve 23 kg diğer atıklar olmak üzere toplam 447 kg atık çıkarıldı. Atık malzemeler, ekipler tarafından ayrıştırılarak Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürüldü.

Çevre bilincinin yaygınlaşması ve toplumsal farkındalığın artırılması için gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, 9 Ağustos Çarşamba günü Gümüşlük Mahallesi’nde temizliğe devam edilecek.

Deniz dibi temizliği ile kıyıların ve denizlerin temiz, canlı kalması; bölgenin doğal güzelliklerinin bozulmadan gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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