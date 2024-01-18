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Bodrum Deniz Müzesi'nden tüm tasarımcılara davet

Bodrum Deniz Müzesi'nden tüm tasarımcılara davet
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Bodrum dünyanın dört bir yanından tasarımcıları “Dünya Merhaba Günü- Logo Tasarım Yarışması’na” davet ediyor ve Balıkçı’nın “merhaba” sı ile sizleri karşılıyor.

Bodrum dünyanın dört bir yanından tasarımcıları “Dünya Merhaba Günü- Logo Tasarım Yarışması’na” davet ediyor ve Balıkçı’nın “merhaba” sı ile sizleri karşılıyor.

Bodrum Deniz Müzesi’nin mesajı şöyle: 

Merhaba!

Bodrum Deniz Müzesi olarak düzenlediğimiz “Uluslararası Merhaba Günü Logo Yarışması”na tüm dünyadan tasarımcıları davet ediyoruz.

Çok sevdiği ve hep kullandığı sıcak selamlaması “merhaba”sı ile bilinen Türk entelektüel, yazar, çizer, tarihçi Cevat Şakir Kabaağaçlı, bilinen diğer adıyla Halikarnas Balıkçısı’nın doğum günü olan 17 Nisan’ı “Dünya Merhaba Günü” ilan ederek taçlandırmıştık. 

Şimdi hep birlikte, Balıkçı'nın "merhaba"sını grafik diline aktarmak ve "Merhaba Günü" logosunu keşfetmek üzere yola çıkıyor, dünyanın her köşesinden grafik tasarımcıları yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz. 

Eski Türkçe’de “benden sana zarar gelmez” anlamında gelen “merhaba”nın barışın simgesi olarak denizleri aşması için katılımlarınızı bekliyoruz.

Yarışmaya son başvuru tarihi 16 Mart 2024

Detaylı bilgi ve başvuru için www.merhabagunu.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yarışmayla ilgili tüm görsellere ve basın bültenlerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://we.tl/t-0YAoQttOCO

 

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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