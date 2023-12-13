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Bodrum Gıda Çarşısı özgün yapısıyla hizmet veriyor

Bodrum Gıda Çarşısı özgün yapısıyla hizmet veriyor
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Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, Bodrum Gıda Çarşısı kentin mimari dokusu ve estetiğine uygun hale getirilmişti. Kent merkezinde gerçekleştirilen proje, bölgedeki esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetiyle karşılanıyor.

Bodrum’un her mahallesinde çarşı merkezleri ile yaşam alanlarını kentin mimari dokusuna ve kimliğine uygun hale getirmek, görüntü kirliliği yaratan unsurlar ve imara aykırı uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla projeler hazırlayan Bodrum Belediyesi, 2020 yılı Ocak ayında Gıda Çarşısı’nda çalışmalarını tamamladı. 

Gıda Çarşısı Meydanı, açılan kafe ve sergilenen heykellerle canlılık kazandı

Yenilenen Gıda Çarşı’nda açılan Çarşı Kafe vatandaşlara hizmet verirken, Herodot, Maussollos ve II. Artemisia'nın heykelleri de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 

Yapılan örnek çalışmalar nedeniyle bölgede faaliyet göstere esnaflar, belediye kafe hizmetlerinden faydalanan ve alışveriş için Bodrum Gıda Çarşısına gelen vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Ahmet Aras’a teşekkür ettiler.   

Gıda Çarşısı’nın talep ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hizmet verdiğini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kötü görünümünden arındırılarak kentin mimari yapısına uygun hale getirilen Gıda Çarşımız ilçemizin merkezinde, Bodrum’a yakışan bir estetiğe ve bir yaşam alanına dönüştü. İlçemizin her noktasına dokunmaya, halkımızın ihtiyaçlarına cevap veren hizmetler üretmek için çalışıyoruz.” dedi.

 

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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