Bodrum ile Kos Belediyesi'nden ortak dostluk konseri

Bodrum Belediyesi ile Kos Belediyesi iş birliğinde dostluk ve kardeşlik mesajını geliştirmek amacıyla konser etkinlikleri düzenlenecek.

Bodrum ve Kos arasındaki iyi ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla iki yakada da “Şarkılarımız” Kos Bodrum Dostluk Konseri düzenlenecek. Konser etkinliklerinin ilk ayağı, 25 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da Kos Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Konserde Türkçe ve Yunanca şarkılar seslendirilerek dostluk mesajları verilecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras’ın da katılımlarının olacağı konserde, Bodrum’dan yerel sanatçı Didem Kasal Esentürk ve Kos’tan Lefteris Stefanopoulos tarafından seslendirilen, Yunan-Türk dostluğunun bir marşı niteliğinde olan “Boğazın En Dar Yeri” şarkısı, dinleyicileriyle buluşacak. Etkinlikte, Bodrum ve Kos video görüntülerinden oluşan bir klip gösterimi de yapılacak.

Bodrum ve Kos Dostluk Konserleri ile ilgili görüşlerini bildiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunlara değindi:

“3 bin 500 yıldır hoşgörü, mutluluk ve kardeşlik kenti olarak anılan Bodrum’da karşı kıyımızdaki dostlarımızla ilişkilerimizi pekiştirmek, güçlendirmek amacıyla şimdiye kadar pek çok organizasyon düzenledik. Leros ve Kos belediyeleri ile sürekli iletişim içerisindeyiz. Turizm ve kültürel gelişim adına karşılıklı olarak yapmış olduğumuz ziyaretleri böyle güzel bir etkinlikle taçlandırmak istiyoruz. 25 Ağustos’ta Kos’ta gerçekleşecek olan konser sonrası 15 Eylül’de Bodrum’da da bir etkinlik düzenleyeceğiz. Böylelikle ilişkilerimizin sürekliliğini sağlayacak ve dostluğumuzu sağlam bir zemine yerleştirmiş olacağız.”

Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras ise “Bodrum- Kos Belediyeleri ve vatandaşları arasındaki iyi ilişkiler bugüne dek kendini birçok kez kanıtlamıştır. Turizm ve kültürel değişim adına yapılan daimî ziyaretler, bu ilişkilere olumlu katkıda bulunmaktadır. Ortaklaşa eylemlerle bu ilişkileri daha da güçlendirebileceğimiz inancındayız.” dedi.