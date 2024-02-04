Bodrum Kitap Günlerine Yoğun İlgi

“Doğayı Okumak” temasıyla 27 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında düzenlenen “Bodrum Kitap Günleri” kitapseverlerin yoğun katılımıyla sona erdi.

Bodrum Belediyesi Kültür AŞ ve Gümüşlük Vakfı Akademisi iş birliğiyle Herodot Kültür Merkezinde düzenlenen Bodrum Kitap Günlerinin son günü kitapseverlerden ilgi gördü.

3 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen kapanış programına Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, Siyasetçi ve Gazeteci, Yazar Mustafa Ali Balbay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Günün ilk söyleşisini “Çiçekleri Koparmayınız” başlığıyla Yazar, Gazeteci Zeynep Oral gerçekleştirirken doğa ve kadın kavramlarını birlikte ele alarak dinleyicilerle paylaştı.

Gazeteci, Yazar Timur Soykan ve Barış İnce’nin “İyi Gazetecilik, İyi ki Gazetecilik” söyleşisinde gazetecilik ile ilgili deneyimler paylaşıldı.

Yazar, Seslendirme Sanatçısı ve Sunucu Yekta Kopan ile Bodrum Kitap Günlerinin bu yılki onur konuğu Yazar Latife Tekin’in “Doğayı Okuyabiliyor muyuz, Yazabiliyor muyuz?” adlı söyleşisinde ise çevre haberleri hakkında konuşulurken Başkan Aras da doğayı korumaya yönelik fikirlerini paylaştı.

“Toplumlar kültür ve sanatla kalkınır”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kitap Günlerine katılan tüm yazarlara ve kitapseverlere teşekkürlerini iletirken, “2019 yılından beri Bodrum’u bir kültür ve sanat kenti yapmak istedik. Toplumlar, kültür ve sanatla kalkınır.” dedi.

Söyleşide Bodrum’da yaşanan su krizi ile neden olan faktörler de konuşulurken Akbelen’deki yaşam mücadelesine, nüfus artışından kentin taşıma kapasitesinin olumsuz etkilendiğine ve kaynakların yetersiz hale geldiğine değinildi.

Başkan Aras, akademik çevrelerle kentin taşıma kapasitesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bodrum’da ilk kez gerçekleşen ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Bodrum Kitap Günleri, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından yazarların imza günü ile sona erdi.